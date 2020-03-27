Русская рулетка украинского министра

Позднее выяснилось, что пистолет — наградной. Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с Daily Storm высказал мнение, что Старицкий погиб в результате несчастного случая из-за неумения дипломата Кожары обращаться с оружием. «Он не охотник, о нем никто не говорил как о любителе огнестрельного оружия. И тут этот израильский пистолет», — сомневается Золотарев.

Политолог обращает внимание на два момента в этом деле, которые свидетельствуют в пользу Кожары. Во-первых, экс-министр мог заниматься лоббизмом, но не имел обширных бизнес-интересов, и Старицкий, вероятно, оставался одним из его немногочисленных партнеров. «Он был одной из акул украинского рекламного бизнеса», — говорит Золотарев. В прошлом компаниям Сергея Старицкого доставались подряды Партии регионов. Офис Кожары, даже учитывая его нынешнюю удаленность от украинской власти, находился рядом с офисом президента: приемная открыта на Банковой улице. «Это говорит о том, что определенные лоббистские и политические возможности у Кожары после 2014 года были», — отмечает политолог.

«Довольно долго тянули с представлением подозрения (обвинения. — Примеч. Daily Storm). Но задержание Кожары наводит на мысли о том, что делу захотят придать политический аспект», — приводит он второй аргумент.





Для Украины большая редкость, когда кого-то из высокопоставленных лиц арестовывают, указывает экс-замглавы фракции Партии регионов в Верховной раде Олег Царев. «Там обычно все друг с другом договариваются. Находят решения, выгодные всем», — поясняет он.

Леонид Кожара выступал с поддержкой мирных инициатив Владимира Зеленского, но он не представитель ни партии войны, ни партии мира с Россией, уточняет политолог Золотарев. «Его можно посадить, показав, что закон один для всех. Особого резонанса, когда это [задержание] произошло, не было. Мы мониторим. Все отвлечены на другие темы», — добавляет он.

Подозреваемый был одним из самых ярких представителей команды Виктора Януковича, но потерял популярность после 2014 года. До Майдана он сиял. Кожара был послом в Швеции в 2004-2006 годах, а в 2012-2014-х возглавлял МИД. Некоторое время он даже занимал пост председателя ОБСЕ, что очень почетно для любого дипломата. «В Партии регионов до 2014 года он был заметной фигурой, но воспринимался не как политик, а скорее как дипломат. У него хорошая репутация профессионала старой, еще до 91 года, школы. Он остался одним из немногих рукопожатных из той тусовки», — отмечает Андрей Золотарев.

«Мы познакомились с Леонидом, когда Янукович проиграл третий тур президентских выборов (в 2004 году второй тур был отменен, после повторного голосования победившим кандидатом оказался Виктор Ющенко. — Примеч. Daily Storm). Кожара как бывший посол в Швеции организовывал туда визит экс-кандидата, и вот он был одним из тех людей, которые не отвернулись от Януковича в тот момент», — вспоминает Олег Царев.

После отставки Кожара занимался левым политическим проектом «Социалисты». Андрей Золотарев считает, что эта ниша сегодня никем не занята, хотя по опросам 30% украинских избирателей готовы оставить там свои голоса.

Олег Царев уверяет, что бывший глава МИД жил только на зарплату в партии. Спонсор партии хорошо знаком Цареву. Его имя политик не назвал, но отметил, что это известный человек.

Все считали, что за проектом «Социалисты» стоит экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, вспоминает Андрей Золотарев (в июне 2009 года братья Клюевы заняли 48-е место в списке журнала «Корреспондент» «Топ-50 самых богатых украинцев с предполагаемым богатством» с состоянием в 227 миллионов долларов. — Примеч. Daily Storm). Но партии выделили маленький рекламный бюджет, и потом все заглохло, уточняет политолог.

Олег Царев объясняет закрытие проекта тем, что Кожара не смог развивать его как лидер: «Достаточно вспомнить, как проходил процесс регистрации его партии и как он после угроз слил всю эту организацию… Да, он был не бизнесмен и точно не боец — ни в плохом, ни в хорошем смысле. Он действительно был достаточно мягким человеком. Ни я, ни наши общие друзья абсолютно не можем представить, чтобы Леонид взял пистолет и в кого-то стрелял. Осознанно».

Политик не уверен и в том, что Кожара пьянствовал. «Он не тот человек, который мог бы играть в русскую рулетку», — говорит Царев. За все время дружбы с ним он не вспомнил ни одного случая, когда Кожара не контролировал себя. «Он был абсолютно не способен на насилие и даже на активное сопротивление. Пишут, что он пытался выдать все это за самоубийство, но я уверен, что он не смог бы просто придерживаться этой версии на допросе. Тут нужна стойкость духа. Он мог и сознаться в том, чего не делал», — убежден политик.





Адвокат экс-министра Александр Шира в прессе отрицал все обвинения. Его клиент все время после случившегося находился дома и ни разу не был приглашен на следственные действия, уверяет он.