Русская рулетка украинского министра

В политической жизни Украины достаточно скандальных событий, но экс-министров, расстреливающих собутыльников, кажется, еще не было. Леонид Кожара может стать первым. А может и не стать — в деле слишком много спорных моментов.
Вечером в пятницу, 21 февраля, в отделение полиции одного из районов Киевской области позвонила женщина и сообщила, что в усадьбе бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой приехавший к нему гость. На месте трагедии обнаружили тело 56-летнего Сергея Старицкого, управлявшего ранее телеканалом «Интер». СМИ в подробностях написали о пьянке, во время которой украинские ВИП-персоны якобы играли в русскую рулетку.
Полицейские обнаружили на месте пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. «По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам», — отчитывались правоохранители. Практически сразу друг Старицкого Владимир Костерин заявил, что его товарища убили, а выстрел был произведен не у виска, а на расстоянии трех-пяти метров.
Позднее украинские журналисты писали, что Старицкий лежал мертвым с пистолетом в руке, что Кожара вышел к полиции шатаясь и рассказывал о случившемся по-английски, не понимая вопросов, что в его крови нашли 2,5 промилле алкоголя (сильная степень опьянения), что близким убитого за отказ от претензий предлагали миллион долларов. Все это казалось фрагментами сценария к триллеру.
Среди прочих была выдвинута версия бизнес-сотрудничества Кожары и Старицкого. Киевский журналист Сергей Медяник в комментарии под постом упомянутого выше Костерина об убийстве, сообщил, что бизнесмен задолжал 1,5 миллиона гривен за элитную квартиру. Медяник подтвердил эту версию Daily Storm, уточнив, что нашел нужную информацию в электронной системе исполнительных производств.
«По моему мнению, Старицкий был должен деньги, и поэтому Кожара застрелил его: чтобы не отдавать, его заманили в дом и убили, затем пытались представить это как самоубийство. Старицкому срочно требовались его же деньги, так как он задолжал жилищному кооперативу, в котором жил, и судебный исполнитель наложил на имущество Старицкого арест», — рассказал Медяник, отметив, что бизнесмен не стал оплачивать квартиру целиком из-за махинаций застройщиков.
Через месяц после случившегося экс-дипломата арестовали, и ситуацию прокомментировал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, Старицкий «не мог сам себя застрелить».
Меру пресечения Кожаре выберет Шевченковский районный суд Киева: на первое заседание 26 марта экс-министр прибыл в черных очках. Прокурор зачитал версию следствия. По ней, во время распития спиртных напитков произошла драка — в доме на тот момент находился Старицкий, Кожара и его жена. Мужчины подрались, очки Кожары разбились и порезали ему глаза. Потом Кожара вышел из кухни, поднялся на второй этаж в спальню и вернулся уже с пистолетом. Он подошел к Старицкому, сзади ударил его рукояткой по затылку, а затем выстрелил в правый глаз. Бизнесмен упал, забрызгав пол кровью.
Источник, близко знавший Старицкого, но пожелавший остаться анонимным на все время судебного процесса, рассказал Daily Storm, что Кожара не относился к кругу близких друзей предпринимателя, хотя часто так утверждает.
«Последние годы Кожары не было на днях рождения Сергея для «своего круга». Это всегда очень четкий показатель близости. А говорить о дружбе на основе нескольких встреч в год довольно странно. Насколько мне известно, когда Кожара был «на коне», то слабо поддерживал контакт с Сергеем, а вот когда лишился должности министра и стал опальным, то сам пошел на сближение, потому что вокруг Сергея всегда вращалось множество влиятельных людей, которые могли бы быть полезны», — объяснил собеседник Daily Storm. Он добавил, что Кожара — интеллектуал, но «деклассировал себя алкоголем».
Также источник прокомментировал версию Сергея Медяника о квартире: «Это были инвестиционные вложения, и после того как объект заморозили, возник хозяйственный спор из-за невыполнения застройщиком своих обязательств. Нежелание платить, когда тебя обманывают, — довольно понятная реакция. Кроме того, по моим данным, к сегодняшнему дню конфликт уже урегулирован».
Историю о долгах и бизнес-спорах источник считает «высосанной из пальца». По его словам, в случае материальных проблем Старицкий мог обратиться к огромному количеству людей, значительно более близких и обеспеченных, чем Леонид Кожара.
Старицкий являлся совладельцем большого рекламного холдинга со значительной долей на рынке и контрактами с ведущими международными брендами, уточнил собеседник: «За без малого 30 лет работы в рекламном бизнесе Сергей сталкивался с огромным количеством кризисов и всегда успешно из них выходил».
На версию о беспробудном пьянстве экс-министра, о которой писали газеты, комментаторы наложили гипотезу о его любви к огнестрельному оружию. Пистолет, к слову, был не обычным, а являлся репликой легендарного ствола из боевиков. Маленький, но 16-зарядный — таким пользуется МОССАД. С этого момента точно стоит исключить версию о русской рулетке. Либо пора выдвигать новую: бизнесмен и министр, упившись в хлам, крутили о рукав не барабан, а гладкую рукоятку.
Позднее выяснилось, что пистолет — наградной. Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с Daily Storm высказал мнение, что Старицкий погиб в результате несчастного случая из-за неумения дипломата Кожары обращаться с оружием. «Он не охотник, о нем никто не говорил как о любителе огнестрельного оружия. И тут этот израильский пистолет», — сомневается Золотарев.
Политолог обращает внимание на два момента в этом деле, которые свидетельствуют в пользу Кожары. Во-первых, экс-министр мог заниматься лоббизмом, но не имел обширных бизнес-интересов, и Старицкий, вероятно, оставался одним из его немногочисленных партнеров. «Он был одной из акул украинского рекламного бизнеса», — говорит Золотарев. В прошлом компаниям Сергея Старицкого доставались подряды Партии регионов. Офис Кожары, даже учитывая его нынешнюю удаленность от украинской власти, находился рядом с офисом президента: приемная открыта на Банковой улице. «Это говорит о том, что определенные лоббистские и политические возможности у Кожары после 2014 года были», — отмечает политолог.
«Довольно долго тянули с представлением подозрения (обвинения. — Примеч. Daily Storm). Но задержание Кожары наводит на мысли о том, что делу захотят придать политический аспект», — приводит он второй аргумент.
Для Украины большая редкость, когда кого-то из высокопоставленных лиц арестовывают, указывает экс-замглавы фракции Партии регионов в Верховной раде Олег Царев. «Там обычно все друг с другом договариваются. Находят решения, выгодные всем», — поясняет он.
Леонид Кожара выступал с поддержкой мирных инициатив Владимира Зеленского, но он не представитель ни партии войны, ни партии мира с Россией, уточняет политолог Золотарев. «Его можно посадить, показав, что закон один для всех. Особого резонанса, когда это [задержание] произошло, не было. Мы мониторим. Все отвлечены на другие темы», — добавляет он.
Подозреваемый был одним из самых ярких представителей команды Виктора Януковича, но потерял популярность после 2014 года. До Майдана он сиял. Кожара был послом в Швеции в 2004-2006 годах, а в 2012-2014-х возглавлял МИД. Некоторое время он даже занимал пост председателя ОБСЕ, что очень почетно для любого дипломата. «В Партии регионов до 2014 года он был заметной фигурой, но воспринимался не как политик, а скорее как дипломат. У него хорошая репутация профессионала старой, еще до 91 года, школы. Он остался одним из немногих рукопожатных из той тусовки», — отмечает Андрей Золотарев.
«Мы познакомились с Леонидом, когда Янукович проиграл третий тур президентских выборов (в 2004 году второй тур был отменен, после повторного голосования победившим кандидатом оказался Виктор Ющенко. — Примеч. Daily Storm). Кожара как бывший посол в Швеции организовывал туда визит экс-кандидата, и вот он был одним из тех людей, которые не отвернулись от Януковича в тот момент», — вспоминает Олег Царев.
После отставки Кожара занимался левым политическим проектом «Социалисты». Андрей Золотарев считает, что эта ниша сегодня никем не занята, хотя по опросам 30% украинских избирателей готовы оставить там свои голоса.
Олег Царев уверяет, что бывший глава МИД жил только на зарплату в партии. Спонсор партии хорошо знаком Цареву. Его имя политик не назвал, но отметил, что это известный человек.
Все считали, что за проектом «Социалисты» стоит экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, вспоминает Андрей Золотарев (в июне 2009 года братья Клюевы заняли 48-е место в списке журнала «Корреспондент» «Топ-50 самых богатых украинцев с предполагаемым богатством» с состоянием в 227 миллионов долларов. — Примеч. Daily Storm). Но партии выделили маленький рекламный бюджет, и потом все заглохло, уточняет политолог.
Олег Царев объясняет закрытие проекта тем, что Кожара не смог развивать его как лидер: «Достаточно вспомнить, как проходил процесс регистрации его партии и как он после угроз слил всю эту организацию… Да, он был не бизнесмен и точно не боец — ни в плохом, ни в хорошем смысле. Он действительно был достаточно мягким человеком. Ни я, ни наши общие друзья абсолютно не можем представить, чтобы Леонид взял пистолет и в кого-то стрелял. Осознанно».
Политик не уверен и в том, что Кожара пьянствовал. «Он не тот человек, который мог бы играть в русскую рулетку», — говорит Царев. За все время дружбы с ним он не вспомнил ни одного случая, когда Кожара не контролировал себя. «Он был абсолютно не способен на насилие и даже на активное сопротивление. Пишут, что он пытался выдать все это за самоубийство, но я уверен, что он не смог бы просто придерживаться этой версии на допросе. Тут нужна стойкость духа. Он мог и сознаться в том, чего не делал», — убежден политик.
Адвокат экс-министра Александр Шира в прессе отрицал все обвинения. Его клиент все время после случившегося находился дома и ни разу не был приглашен на следственные действия, уверяет он.
Но вся история вокруг смерти Сергея Старицкого перевернется, если верить признанию жены дипломата Марины Козерод. 26 марта на заседании по выбору меры пресечения подсудимому она созналась в убийстве Старицкого, об этом сообщил адвокат Кожары. В заявлении Козерод говорится, что Кожара со Старицким были друзьями и вместе употребляли алкогольные напитки в день смерти бизнесмена. «В правой руке Старицкого я увидела пистолет. В это время мой муж находился на втором этаже дома», — процитировал ее адвокат, уточнив, что «Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого».
Прокурор на это ответил, что в ведомстве еще не получили это заявление, а экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.
Ранее о вине супруги дипломата писал украинский журналист Денис Казанский. Он утверждал, что на ее одежде эксперты нашли следы от выстрела, а в материалах дела есть показания о стрельбе Козерод. Казанский приводил данные о том, что женщина уже имеет за плечами криминальный багаж — летом 2016 года ее осудили в Киеве за кражу.
Сама Козерод отказалась комментировать происходящее Daily Storm, написав следующее: «Честному человеку скрывать нечего. Обращайтесь в суд или полицию. Для нашей семьи это огромное горе… Пишите, как пожелаете и как вам позволяет совесть, воспитание. Мы желаем только знать и установить истинную правду, а не [читать] сплетни из СМИ и фейсбука».