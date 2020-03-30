«Политический оброк»: как бизнес финансирует избирательные кампании в России





Чаще всего деньги из фонда идут на оплату рекламы, контента в СМИ и зарплату агитаторов. Однако есть расходы, которые официальный бюджет покрыть не в силах и не вправе.





Формально избирательная кампания в стране идет всего три месяца. Тогда же, за три месяца до выборов, создается денежный фонд. Но неформально у кампании есть огромная латентная стадия, за время которой формируется имидж кандидата. Высокий рейтинг необходим любому политику, и это всегда требует солидных затрат.





Из «теневых» фондов финансируются и так называемые протестные бригады, задача которых — подорвать популярность конкурента. Например, кандидат из другой партии владеет мусоросжигательным заводом. Цель его оппонентов — организовать и проплатить выступление «недовольных горожан», якобы задыхающихся от смрада и дыма.





Нередко деньги идут на финансирование партий-спойлеров, которые вводят в игру, чтобы «растащить» голоса избирателей, поддерживающих противника.





Отдельных трат стоит оплата публикаций в СМИ. Так, в сентябре 2014 года в Алтайском крае состоялись выборы губернатора. Победу на них одержал Александр Карлин, руководящий регионом с 2005 года. Особенностью его кампании стало резкое увеличение тиража краевой газеты «Алтайская правда». Если обычный ежедневный тираж составлял порядка 50 тысяч экземпляров, то 10 мая 2014 года вышел полумиллионный тираж со спецпроектом «Приоритеты», который распространяли бесплатно. По данным доклада «Трансперенси Интернешнл», публикация материала обошлась кандидату в 1,3 миллиона рублей.





В итоге даже консьержка может получать деньги за то, что будет относить в мусоропровод агитационные материалы конкурентов.





Теневой бюджет обычно превосходит официальный в несколько раз, а в некоторых случаях достигает 90% самого фонда, подсчитали исследователи. Однако не только траты, но и источники вливания средств кажутся абсурдными. Так, в 2013 году работница иркутского вуза пожертвовала «Единой России» три миллиона рублей. В том же году на счет партии «Справедливая Россия» некий безработный гражданин из Санкт-Петербурга перевел 2,7 миллиона.





Насильно мил





Отбить траты сверхбюджета обычно помогает бизнес. Почему он впрягается и оплачивает излишние для себя расходы? По сути бизнесу делают предложение, от которого он не может отказаться. И не потому, что предложение кажется сильно выгодным, а потому, что от согласия зависит спокойное будущее на рынке после выборов.





Чтобы деньги не оставили следа, занести их можно через фиктивные услуги. Например, бизнес получает счет на оплату курсов ораторского мастерства или школы личностного роста. Предприниматель в недоумении, но ему дают понять: спокойно, так надо. Бизнес оплачивает квитанцию и средства попадают на счет фирмы, которая выполняет роль «кошелька» кандидата.





Но помощь необязательно должна быть денежной. Услуги и предметная поддержка тоже идут в счет. Бизнес может сказать: «У нас нет денег, но есть свое дизайн-бюро, мы будем бесплатно макетировать листовки». Или: «Мы дадим вам столько-то машин, чтобы вы развозили агитаторов по области». Или: «Мы предоставим часть своих работников, которые будут расклеивать листовки».