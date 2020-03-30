Комендантская душа





Она добавила, что полицейские уже дали объяснения по поводу своих действий непосредственному начальству, а руководство МВД по Московской области назначило проверку в отношении проштрафившихся силовиков.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь публично попросил понять и простить полицейских. Дескать, «черту ребята заступили», но это все от беспокойства за граждан.





«Я прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые принимают больных», — заявил Воробьев.

Губернатор также сказал, что патрульные службы «в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей».





В то же время губернатору, очевидно, не понравилось быть в центре внимания по такому неприятному случаю, так что он попросил «знатоков юриспруденции» на эту тему не спекулировать. После этих слов Воробьев поблагодарил личный состав за работу. Глава области уточнил, что спасать жителей Подмосковья от хаоса уже готова и Росгвардия.





В администрациях нескольких городов Московской области Daily Storm подтвердили, что распоряжений о комендантском часе к ним не поступало. При каком развитии событий карантин действительно может быть введен, сотрудники администраций разъяснить отказались.

Всеобщий режим самоизоляции в Подмосковье действует с 20:00 29 марта. Он распространяется на всех жителей области. Из распоряжения следует, что дом можно покидать только для похода за продуктами или лекарствами, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Аналогичные меры ввели и столичные власти. Исключение коснется лишь тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи или направляется на работу. Гражданам можно выгуливать домашних животных и выносить мусор.





После мер в Москве и Подмосковье с 30 марта «парад» самоизоляций начался по всей стране. Больше десятка регионов объявили о том, что принимают аналогичные столичным меры безопасности. Главное, чтобы местным полицейским там смогли объяснить, что это рекомендация, а не комендантский час, за нарушение которого можно наказывать прохиндеев, которые после восьми вечера выползли в ближайший магазин за пивком.

Тем временем в Московской области патрульные ездят по улицам и в громкоговорители оповещают местных жителей о том, что во избежание заражения им лучше находиться дома. Теперь уже корректно, никого не запугивая.