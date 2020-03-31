Мы еще услышим сирены полицейских машин

Регионы поочередно вводят на своей территории режим, по своей сути напоминающий карантин, но на самом деле им не являющийся. Исполнители этих мер могут перестараться и спровоцировать упаднические настроения и даже панику. Так считают юристы и политологи, опрошенные Daily Storm.
Вечером воскресенья, 29 марта, главы Москвы и Подмосковья объявили о введении режима по ограничению передвижения граждан. Уже через несколько часов в соцсетях рассказали, как патрульная машина пронеслась по улицам Московской области с включенной сиреной: через громкоговоритель сообщали о введении комендантского часа с 22:00 до 08:00. А в московском метро полицейский остановил пожилую женщину и строго предписал ей срочно отправиться домой «на самоликвидацию». Именно такие случаи запомнятся, а может быть, станут мемами и будут позднее напоминать о первых днях самоизоляции.
Указ Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности появился на следующий день, когда подмосковные силовики уже опровергли введение комендантского часа. В документе, подписанном мэром, сообщалось о запрете покидать место проживания, исключая лишь некоторые случаи: необходимость экстренной медицинской помощи, обязательное посещение работы, поход в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку с домашним питомцем на расстоянии не более 100 метров от дома. Также разрешается выносить мусор. За нарушение этих предписаний москвичам грозят штрафы до 1000 рублей. Задача разъяснения нововведений и возврата граждан домой возложена на полицию. Собянин также заявил, что надеется на запуск системы контроля за перемещениями граждан до конца недели.
Daily Storm рассказывает, как все эти меры согласуются с законодательством и к каким изменениям в масштабе страны могут привести.
По словам адвоката и правового аналитика объединения «Агора» Станислава Селезнева, оценить создаваемую систему контроля перемещения жителей Москвы юристы пока не могут. Общеизвестны только намерения властей, а также сообщения о необходимости регистрации на сайте мэра Москвы и выдачи там QR-кодов, есть информация о действующей системе распознавания лиц.
«Каким конкретно образом она [система] будет организована, будет ли отвечать современным требованиям защиты персональных данных и защиты тайны личной и семейной жизни, и вместе с этим отвечать задачам властей, мы не можем ответить. Нет каких-либо письменных протоколов и другой документации, с которыми можно было бы работать. Но отмечу, что любая слежка вызывает настороженность», — рассказал юрист.
Конкретнее можно говорить об указе мэра про режим повышенной готовности. Селезнев отмечает, что никаким «народным дружинникам», каким-либо другим аналогичным подразделениям не предоставлено право участвовать в оформлении протоколов об административных правонарушениях. По закону это могут делать только полицейские.
«Ответственность за нарушение санитарного режима может быть возложена, если человек помещен в условия карантина либо изоляции и ему разъяснены его обязанности и ответственность за нарушение этого режима, — уточняет он. — Если кому-то вручалось предписание о необходимости соблюдения режима изоляции в том или ином месте, а данное лицо его проигнорировало без уважительных причин, то тогда может быть составлен протокол либо сотрудником полиции, либо санитарным врачом».
Возможно, патрульные будут иметь при себе бланки, подписанные главным санитарным врачом или его замом, в которых будет обращение к гражданину с предупреждением. После остановки предполагаемого нарушителя режима в бланк могут вписать его фамилию, далее полицейский предложит отправиться гражданину домой, предполагает Селезнев, и только после отказа исполнить предписание и дать объяснение будет составляться протокол. В случае конфликтов нарушителям может грозить даже арест по статье 19.3 КОАП о неповиновении законному распоряжению полицейского.
«Протокол может быть составлен на месте, задерживать, отводить гражданина в отделение можно разве что по общим основаниям, если у гражданина нет с собой документов для установления личности. Других оснований для задержания нет», — уточняет Селезнев.
Эксперт также ответил на вопросы Daily Storm о том, смогут ли полицейские несколько раз за день штрафовать нарушителей режима и возможны ли при введенных ограничениях поездки на дальние расстояния по городу.
«Действующее законодательство не устанавливает запрета на деяния в один день в разных местах. Но это деяние должно быть квалифицированно, как самостоятельное. Условно это выглядит так: если человек идет из точки А в точку Б, его можно оштрафовать только один раз. Если вы выйдете несколько раз, то могут оштрафовать, но нужно будет доказать, что возник повторный умысел», — рассказывает Селезнев.
В самом тексте указа, как и в разъяснениях к нему мэра не имеется ограничений по использованию личного транспорта, если лицо не находится на режиме двухнедельного карантина после прилета из другой страны, добавляет он.
По словам эксперта, случаи, подобные объявлению полицейскими в Подмосковье комендантского часа и направления силовиком москвички «на самоликвидацию» возможны и в будущем, поскольку на местах распоряжения властей будут исполнять люди, у многих из которых нет нужной квалификации. Это будет, вероятно, главной проблемой при реализации мер против эпидемии по всей России.
«На сегодняшний день необходимо руководствоваться не только нормами закона, но и соображениями здравого смысла, а также рекомендациями врачей. Если какой-то нормы, запрещающей выход, нет, то не надо в обязательном порядке куда-то отправляться. Лучше, чтобы любое действие было согласовано со здравым смыслом и ответственностью за свою и чужие жизни», — предупреждает Селезнев.
После введения режима самоизоляции в Москве и Подмосковье эксперты начали говорить о правовых коллизиях, создающих хаос во время борьбы с эпидемией, а сенатор Андрей Клишас даже заявил, что введение подобных мер — прерогатива парламента и главы государства. Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков после возразил, сообщив, что принятые меры не нарушают Конституцию, так как являются рекомендациями. Позднее самоизоляцию в Москве поддержал и Кремль, а губернаторы регионов один за другим стали действовать аналогично.
Политологи обращают внимание на то, что существуют якобы недовольные текущим положением дел группы в элите, в связи с этим мы увидели видеообращение заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева.
«Очевидно, что многим в Кремле не нравится активность Собянина. Тот в последние дни выглядит главным борцом с коронавирусом в стране. Если он закрепится в этом качестве, впоследствии именно ему достанутся лавры победителя и спасителя Отечества. Он будет как Жуков после войны, когда непонятно было, кто популярнее: «маршал Победы» или Сталин. Чтобы этого не произошло, Кремль срочно бросил в бой Медведева и Мишустина. Они должны были создать ощущение, что Собянин — не единственный, и даже не главный борец с заморской чумой. Отсюда же и недовольство Клишаса», — выразил свою позицию политолог Аббас Галлямов.
Отрицает конкуренцию структур по борьбе с распространением коронавируса, возглавляемых Собяниным и Мишустиным, политолог Михаил Захаров. «Я бы не считал это соревнованием. И у одного, и у второго есть карт-бланш от первого лица, и соревноваться им явным образом не с руки», — рассказал он. По словам политолога, инициатива отдана регионам, потому что Москва и Подмосковье стали пилотными регионами. «Очень большие средства и проекты здесь. Все остальные равняются на Москву», — поясняет он.
Захаров предвидит в будущем вероятные политические спекуляции при общественном и парламентском обсуждении мер, направленных против эпидемии. «Условные коммунисты могут заявить, что национализация недр поможет в борьбе с коронавирусом», — аргументирует свою позицию политолог.
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На пленарном заседании Думы 31 марта был принят «антивирусный пакет», предусматривающий в том числе урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на распространение SARS-CoV-2, повышение штрафов за нарушение карантина, а также меры защиты малого и среднего предпринимательства и граждан от негативного влияния пандемии. Документы поступят в Совет Федерации.