Мы еще услышим сирены полицейских машин

Регионы поочередно вводят на своей территории режим, по своей сути напоминающий карантин, но на самом деле им не являющийся. Исполнители этих мер могут перестараться и спровоцировать упаднические настроения и даже панику. Так считают юристы и политологи, опрошенные Daily Storm.





Вечером воскресенья, 29 марта, главы Москвы и Подмосковья объявили о введении режима по ограничению передвижения граждан. Уже через несколько часов в соцсетях рассказали, как патрульная машина пронеслась по улицам Московской области с включенной сиреной: через громкоговоритель сообщали о введении комендантского часа с 22:00 до 08:00. А в московском метро полицейский остановил пожилую женщину и строго предписал ей срочно отправиться домой «на самоликвидацию». Именно такие случаи запомнятся, а может быть, станут мемами и будут позднее напоминать о первых днях самоизоляции.





Указ Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности появился на следующий день, когда подмосковные силовики уже опровергли введение комендантского часа. В документе, подписанном мэром, сообщалось о запрете покидать место проживания, исключая лишь некоторые случаи: необходимость экстренной медицинской помощи, обязательное посещение работы, поход в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку с домашним питомцем на расстоянии не более 100 метров от дома. Также разрешается выносить мусор. За нарушение этих предписаний москвичам грозят штрафы до 1000 рублей. Задача разъяснения нововведений и возврата граждан домой возложена на полицию. Собянин также заявил, что надеется на запуск системы контроля за перемещениями граждан до конца недели.





﻿Daily Storm рассказывает, как все эти меры согласуются с законодательством и к каким изменениям в масштабе страны могут привести.