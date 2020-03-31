Оппозиционеры переходят в интернет

Из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые мероприятия, целые регионы уходят на самоизоляцию, а в Москве вот-вот введут пропускной режим — перемещаться по столице смогут только избранные со спецпропусками. Политическая жизнь в таком формате практически поставлена на паузу. Если не считать покусываний «кремлевских башен» друг друга в анонимных Telegram-каналах. Но какая уж там политика — пиар, скорее.





Парламентские партии заняты разработкой и одобрением антикризисных законов, а их сторонники в регионах по возможности волонтерствуют. По сути, в колонках «Политика» или «Власть» сложно найти что-то без упоминания слов «Путин», «правительство», «Собянин» и «коронавирус». Оппозиция в такой ситуации в гораздо более проигрышной ситуации: рычагов, для того чтобы влиять на ситуацию и как-то включиться в общественную жизнь, практически нет.





Общественная организация «Открытая Россия» в таких условиях приняла решение перенести свой митинг против поправок к Конституции в рамках кампании «НЕТ!» из Новопушкинского сквера в интернет.

Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров сказал Daily Storm, что с датой онлайн-митинга организаторы пока не определились, но он, скорее всего, пройдет в ближайшие две недели. По словам активиста, в организации решили, что формат стрима на YouTube с обратной связью — это самый логичный вариант агитации.





«Мы выберем спикеров, которые выступят, а с помощью чата будет осуществляться обратная связь. Грубо говоря, если кто-то из тех, кто будет наблюдать за спикерами по видеосвязи, захочет как-то проявить себя: высказаться, показать плакат или задать вопрос, — мы такую возможность будем давать», — рассказал Пивоваров.





В то же время в «Открытой России» считают, что настоящий митинг, конечно, лучше. Там и эмоции, и протестный драйв, и возможность показать реальное количество сторонников с политической волей и самосознанием.





«Здесь все зависеть будет от тех людей, которые подключились (к трансляции). Онлайн — это скорее способ задавать повестку. Так что если бы не ситуация с эпидемией, то мы, конечно, вышли бы на улицу. Без сомнений», — заявил Андрей Пивоваров.





Кроме того, добавил он, провокаций от провластных интернет-воинов в ОР не боятся: «Если мы их в реальной жизни не боимся, то почему должны бояться в интернете?!» По словам Пивоварова, если на стрим придут условные киберказаки, то проблемой это не будет. Главное, чтобы формат был интересен сторонникам организации.





Вместе с тем в «Открытке» нынешний кризис в стране не рассматривают как какой-то шанс для себя. Пивоваров указывает, что для оппозиции никаких плюшек пандемия не принесет. Более того, о том, чтобы набрать на коронавирусе политические очки, лидер ОР считает «даже говорить и думать невозможным».

Он не исключает и того, что на почве самоорганизации в России могут появиться новые заметные гражданские лидеры.





«Если власть будет замалчивать какие-то факты, а сил будет не хватать, гражданское общество сможет показать себя. И я не исключаю, что кто-то сможет мощно проявить себя и мобилизовать вокруг себя людей», — предположил Пивоваров.





Он особо отметил, что это будет «новый интересный» гражданский, а не протестный лидер.





Организация не планирует на все сто отказываться от офлайн-активностей. Противники Конституции планируют развесить агитматериалы, например в подъездах, на пути к мусоропроводу, и раскидывать по почтовым ящикам соседей листовки. Партизанский маркетинг в режиме карантина (зачеркнуто) самоизоляции. Кто во что горазд, как говорится.





По большому счету «Открытка» ничего не придумала нового. Стримы давно ведут блогеры, писатели, журналисты, звезды шоу-бизнеса и других сфер. Но подача этой истории, которая по сути — стрим про политику, как первый онлайн-митинг в России заставляет обратить на себя внимание. К тому же у такой акции действительно может быть больше зрителей, чем у офлайновой: на нее не нужна санкция мэрии, да и НОДовцев и ласковых росгвардейцев с дубинками тоже не будет.