Полицейским объяснили, как действовать при нарушении москвичами самоизоляции

Столичные полицейские будут патрулировать улицы во время режима самоизоляции. Если граждане нарушат указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете покидать места проживания за исключением особых случаев и откажутся соблюдать его, на них составят протокол об административной ответственности по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП). Об этом говорится в памятке для сотрудников полиции, которая есть в распоряжении Daily Storm.





В указа Собянина от 29 марта говорится, что гражданам запрещено покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, направления к месту работы (которая не приостановлена), следования к месту покупок (которые возможны к продаже), выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места пребывания, выноса мусора.





В случае, если граждане нарушили указ, патрулирующие улицы полицейские потребуют документы для установления личности. При наличии документов на гражданина составят протокол об административной ответственности по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.





По состоянию на 30 марта, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве. За сутки полностью выздоровели 66 человек.