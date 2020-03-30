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Полицейским объяснили, как действовать при нарушении москвичами самоизоляции
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Полицейским объяснили, как действовать при нарушении москвичами самоизоляции

Если граждане нарушат указ Собянина, на них составят административный протокол

Столичные полицейские будут патрулировать улицы во время режима самоизоляции. Если граждане нарушат указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете покидать места проживания за исключением особых случаев и откажутся соблюдать его, на них составят протокол об административной ответственности по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП). Об этом говорится в памятке для сотрудников полиции, которая есть в распоряжении Daily Storm.


В указа Собянина от 29 марта говорится, что гражданам запрещено покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, направления к месту работы (которая не приостановлена), следования к месту покупок (которые возможны к продаже), выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места пребывания, выноса мусора.


В случае, если граждане нарушили указ, патрулирующие улицы полицейские потребуют документы для установления личности. При наличии документов на гражданина составят протокол об административной ответственности по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.


По состоянию на 30 марта, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве. За сутки полностью выздоровели 66 человек.


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