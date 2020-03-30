«Пашем, несмотря на COVID-19»: отец Нурмагомедова заявил, что сын готов драться с Фергюсоном в России

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном у себя на родине в Дагестане. Об этом заявил отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Он не исключил, что запланированный на 18 апреля поединок сына с Фергюсоном может пройти в России.





«Конечно [продолжает тренироваться]. А вдруг скажут: «Давайте в России [бой] проведем». Что мы тогда должны ответить? Будем готовиться в том же режиме. Пашем», — рассказал Нурмагомедов-старший телеканалу «360» .





Отец Хабиба ранее отметил, что бой сына с Фергюсоном точно не смогут провести в Нью-Йорке, как это изначально планировалось: «США не будет, это железно». Поэтому, по мнению Нурмагомедова-старшего, организаторам необходимо выбрать другую страну. Он также допускал, что встреча Хабиба с американцем могла бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом глава промоутерской компании UFC Дана Уайт подчеркнул, что новая площадка определена, но поединок состоится без зрителей. Где именно планировалась встреча, Уайт не уточнил.





Сам Тони Фергюсон в своем Twitter обвинил будущего соперника в том, что тот «прячется в России»: «18 апреля приближается, а ты прячешься в России. Запреты на перелеты не помешают мне победить. Не используй это как оправдание для отказа».





Нурмагомедов-младший во время прямого эфира в Instagram вовсе предположил, что бой с американцем находится под угрозой срыва из-за ситуации с COVID-19, подчеркнув готовность встретиться с Фергюсоном в любой точке мира: «Как мне стало известно, UFC даже ищет соперника для Тони Фергюсона, поскольку я не могу приехать на турнир. Я нахожусь здесь не по своей воле. По моей вине бой не срывается, я готов драться в любом месте и в любое время».





6 марта на стадионе T-Mobile Arena после пресс-конференции Нурмагомедов во время дуэли взглядов повздорил с американцем, положившим свой пояс временного чемпиона UFC на пол перед россиянином. Между бойцами завязалась словесная перепалка. В итоге Нурмагомедов пнул награду Фергюсона. Тот в ответ поклонился и послал противнику воздушный поцелуй.





Кроме того, Нурмагомедов ранее признался, что уважает Фергюсона как бойца, но не уважает как человека. «Потому что он глупый, он недалекий человек. Мне нравятся вызовы — Тони один из лучших, и если я хочу закрепить свое наследие в этом дивизионе, я должен побеждать».





Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля 2020 года, а местом его проведения значилась арена Barclays Center в Нью-Йорке. По разным причинам этот поединок переносился четыре раза. В декабре 2015-го встреча сорвалась из-за травмы россиянина, в апреле 2016-го травмировался уже американец. В марте 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной сгонки веса, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена. 31-летний Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, провел в смешанных единоборствах 28 боев и ни разу не проиграл. В активе 36-летнего Фергюсона — 28 поединков: 25 побед и три поражения.