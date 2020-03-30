В Москве умерла пациентка, у которой диагностировали коронавирус

В России умерли трое пациентов, зараженных коронавирусом. В Москве в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина, у которой был положительный тест на инфекцию. Сообщается, что у нее были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. Также во Владимирской области умер житель Коврова, больной коронавирусной пневмонией. О смерти пациента от COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил губернатор города Александр Беглов.
«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. — говорится в сообщении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. — 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний».
По поводу умершего пациента во Владимирской области в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили: «У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус». В ведомстве рассказали Daily Storm, что больной был жителем города Ковров. Это первая смерть человека от COVID-19 в регионе.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ужесточающий правила по противодействию пандемии коронавируса. Градоначальник обязал всех жителей Москвы независимо от возраста самоизолироваться. Выходить из дома следует только при крайней необходимости. Продукты следует покупать в ближайшем к дому магазине, соблюдая дистанцию от окружающих людей не менее полутора метров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия уже дают положительный результат. Мишустин назвал инициативы мэра Москвы Сергея Собянина по ограничению передвижения граждан логичными и рекомендовал регионам проработать введение аналогичных мер.
По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировали 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. За последние сутки число заражений выросло на 302 случая, из них 212 — в Москве.