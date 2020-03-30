В Москве умерла пациентка, у которой диагностировали коронавирус

В России умерли трое пациентов, зараженных коронавирусом. В Москве в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина, у которой был положительный тест на инфекцию. Сообщается, что у нее были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. Также во Владимирской области умер житель Коврова, больной коронавирусной пневмонией. О смерти пациента от COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил губернатор города Александр Беглов.





«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. — говорится в сообщении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. — 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний».





По поводу умершего пациента во Владимирской области в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили: «У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус». В ведомстве рассказали Daily Storm, что больной был жителем города Ковров. Это первая смерть человека от COVID-19 в регионе.





29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ , ужесточающий правила по противодействию пандемии коронавируса. Градоначальник обязал всех жителей Москвы независимо от возраста самоизолироваться. Выходить из дома следует только при крайней необходимости. Продукты следует покупать в ближайшем к дому магазине, соблюдая дистанцию от окружающих людей не менее полутора метров.





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия уже дают положительный результат. Мишустин назвал инициативы мэра Москвы Сергея Собянина по ограничению передвижения граждан логичными и рекомендовал регионам проработать введение аналогичных мер.





По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировали 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. За последние сутки число заражений выросло на 302 случая, из них 212 — в Москве.