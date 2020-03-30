В Госдуме поддержали советы Минздрава танцевать и больше двигаться на самоизоляции

Депутат Госдумы, сопредседатель Российского общества психиатров Николай Говорин поддержал советы замглавы Минздрава Олега Салагая, который порекомендовал россиянам больше двигаться и правильно питаться во время самоизоляции. Призывы российских властей оставаться на карантине направлены на сохранение жизни граждан, подчеркнул парламентарий. По его словам, находящимся на самоизоляции нужно научиться изменить свое отношение к обстоятельствам.





«Важно сохранить мышечную нагрузку [в условиях самоизоляции]. А как ее можно сохранить, когда не очень много места в помещении? Делаются какие-то гимнастические упражнения. Скакать на скакалке, танцевать, включив музыку. Смысл заключается не в том, чтобы просто балдеть, а заставить мышцы работать. Вот так нужно рассматривать [рекомендации замглавы Минздрава] в комплексе», — сказал в беседе с Daily Storm Говорин.





Призывы властей соблюдать самоизоляцию направлены на сохранение жизни россиян. «Даже не здоровья, а жизни», — подчеркнул он.





«Чем человек духовно богаче (не материально — богатые тоже плачут), тем он легче переносит изоляцию. Что касается «мышечной радости» (есть такое понятие — «мышечная радость», по [физиологу Ивану] Павлову), то здесь абсолютно прав Олег Олегович, который говорит: давайте гимнастику сделаем, с детьми потанцуем, рок-н-ролл, например, или твист. Прекрасная зарядка, плюс эмоциональное сопровождение», — рассуждает Говорин.





«Если ты не можешь изменить обстоятельства, значит, нужно изменить отношение к этим обстоятельствам. Тем более что все находимся в одних условиях», — резюмировал депутат.