Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушение карантина по COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия уже дают положительный результат. Мишустин назвал инициативы мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ограничению передвижения граждан логичными и рекомендовал регионам проработать введение аналогичных мер.





«Ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях [КоАП]», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.





Глава правительства отметил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с 30 марта в стране началась нерабочая неделя. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — подчеркнул премьер.





Основная задача правительства, уточнил Мишустин, заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение вируса. «Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. И, подчеркну, что эти решения, которые были приняты — президента, правительства — были абсолютно оправданны, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших», — добавил он.





По его словам, принимаемые меры уже дают свои результаты и сейчас «главное — не снижать этот темп и усиливать работу» в этом направлении. В ходе совещания Мишустин отметил инициативы мэра Москвы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, назвав их логичными в свете указа президента РФ. Премьер попросил региональные власти обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мероприятий у себя.





По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию градоначальника, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.