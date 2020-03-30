Карантин в Москве: главные новости на 30 марта

Москвичи и гости столицы должны соблюдать правила социальной дистанции:





— Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси.





— Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.





Новые правила не ограничивают право горожан на выезд из города. Гости столицы также могут беспрепятственно приезжать в Москву на свое личном автотранспорте. Однако, без веской причины, передвигаться по мегаполису запрещено. На сайте мэрии не уточняется, какая ответственность и кому грозит за нарушение мер, но в скором времени планируется ужесточение контроля.





«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отмечается на сайте мэра Москвы.





Собянин признал, что многие москвичи потеряют работу в сложившихся условиях и не все предприятия в частном секторе смогут пережить без потерь этот период. Мэрия приступила к разработке специального плана помощи безработным, а на начальном этапе планирует оказывать прямую финансовую помощь: «В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений».



