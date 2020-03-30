Карантин в Москве: главные новости на 30 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ужесточающий правила по противодействию пандемии коронавируса. Градоначальник обязал всех жителей Москвы независимо от возраста самоизолироваться. Выходить из дома следует только при крайней необходимости. Продукты следует покупать в ближайшем к дому магазине, соблюдая дистанцию от окружающих людей не менее полутора метров. Через некоторое время в Москве появятся специальные пропуска, разрешающие перемещаться по улице. В них будет указан адрес, где каждый гражданин проходит карантин.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
— Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью
— Поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу
— Совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке
— Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания)
— При необходимости вынести бытовой мусор
Москвичи и гости столицы должны соблюдать правила социальной дистанции:
— Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси.
— Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Новые правила не ограничивают право горожан на выезд из города. Гости столицы также могут беспрепятственно приезжать в Москву на свое личном автотранспорте. Однако, без веской причины, передвигаться по мегаполису запрещено. На сайте мэрии не уточняется, какая ответственность и кому грозит за нарушение мер, но в скором времени планируется ужесточение контроля.
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отмечается на сайте мэра Москвы.
Собянин признал, что многие москвичи потеряют работу в сложившихся условиях и не все предприятия в частном секторе смогут пережить без потерь этот период. Мэрия приступила к разработке специального плана помощи безработным, а на начальном этапе планирует оказывать прямую финансовую помощь: «В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений».
Всего в России по состоянию на 29 марта зарегистрировано 1534 заболевших. Зафиксировано восемь летальных исходов, полностью выздоровели 69 человек. Более тысячи заболевших находятся в Москве. Для информирования о ситуации с количеством заболевших в стране правительство запустило ресурс «Стопкоронавирус.рф». Исчерпывающую информацию о том, как обезопасить себя от заражения и что делать, если вирус проник в организм, можно найти на сайте Минздрава РФ.
25 марта президент РФ Владимир Путин для избежания распространения коронавируса объявил, что работающие россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно и при этом не потеряют в зарплате. Однако целая неделя выходных дана гражданам не для прогулок и тусовок, а чтобы «пересидеть» COVID-19. Самое безопасное сейчас — побыть дома, обратился Путин к россиянам. При этом власти приняли ряд ограничительных мер, призванных противостоять распространению эпидемии коронавируса. По мнению президента, чем жестче они будут — тем быстрее удастся победить в борьбе с COVID-19.
На время особых мер социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, пообещал Путин. Россияне, доходы которых сократились на 30% из-за ситуации с коронавирусом, получат каникулы по кредитам. Российский лидер также предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Это нужно, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ. Причем мера по снижению взносов нужна на долгосрочной основе, подчеркнул Путин.
Правительство рекомендовало властям в регионах РФ временно запретить проведение любых массовых мероприятий с очным участием граждан, включая досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, просветительские и рекламные. Документ предписывает приостановить оказание такого рода услуги в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других местах массового посещения. Таким образом, под запрет подпадают ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты. Также временно вне закона — курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Следить за соблюдением всех мер призваны Роспотребнадзор и исполнительные органы местных властей.
При этом Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину правительство поручило «проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости». 26 марта марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом на период с 30 марта по 5 апреля приостановил деятельность всех развлекательных точек столицы, включая рестораны, кафе и парки. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры, сообщил Собянин. Также москвичам, имеющим хронические заболевания или старше 65 лет, выплатят 4 тысячи рублей: 2 тысячи после начала самоизоляции, еще 2 тысячи — по ее завершении при условии соблюдения режима. В Московской области материальная помощь составит 3 тысячи рублей на аналогичных условиях: полторы тысячи рублей — после начала самоизоляции и еще столько же — после 14 апреля.
Людям старше 65 лет деньги переведут на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты без заявления. Для граждан с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию. Кроме того, операторы связи не будут отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у москвичей старше 65 лет. С них временно не будут взимать пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
В качестве альтернативы дому люди могут провести свободное время вдали от коронавируса на даче, добавил градоначанальник. Власти помогут с топливом и дровами пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции на дачах. За помощью люди могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-09.
На время карантина рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями в аптеках вместо пациента смогут получать родственники, знакомые или волонтеры. Эта мера важна в условиях самоизоляции, отметили в Минздраве. В ведомстве напомнили россиянам, что выписка лекарств по рецепту может производиться сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней.
Занятия в московских школах отменены с 21 марта по 12 апреля включительно. Однако дети, имеющие право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы. За их выдачу отвечают директора школ.