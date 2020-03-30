Доллар превысил 80 рублей, евро — 88

Курс доллара превысил отметку в 80, а евро поднялся выше 88 рублей на открытии торгов 30 марта. Российский рынок акций обвалился по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена на нефть марки Brent на лондонской фондовой бирже (LCO) на 10:19 мск снизилась до 23,3 доллара за баррель, техасская WTI торгуется на уровне 20,4 доллара за бочку.





Российский рынок акций 30 марта открылся обвалом по основным индексам. РТС снизился на 2,9% по сравнению с прошлым закрытием торгов, до 923,69 пункта. Лидерами снижения стали акции «Татнефти» — они упали на 5,14%, ЛУКОЙЛ — на 2,93%, «Сургутнефтегаз» — на 4,11%, Сбербанк — на 1,65%, VTB Bank — на 3,97%.





По данным издания The Financial Times, 30 марта цены на американские сорта нефти упали ниже 20 долларов за баррель на азиатских биржах, приблизившись к минимальным значениям за последние 18 лет. Участники торгов считают, что производство нефти придется остановить из-за падения спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. «Это исторический обвал цен на нефть, и он еще не закончился, так как нефть в скором времени будет просто некуда девать. Сланцевую индустрию ждет много боли. Компании начнут останавливать добычу», — заявил изданию основатель Центра по глобальной энергетической политике в Колумбийском университете Джейсон Бордофф.