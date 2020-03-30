«Ведомости»: Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

28 марта «Роснефть» продала все активы, связанные с деятельностью компании в Венесуэле, предприятию, на 100% принадлежащему правительству России. За сделку «Роснефть» получит 9,6% собственных акций, пишут «Ведомости». Таким образом, государство может потерять контроль над абсолютным большинством акций (50% + 1 акция) нефтяной компании, сообщило издание. Ранее США ввели санкции против «дочек» «Роснефти» из-за торговли венесуэльскими углеводородами.





Пресс-служба правительства ранее подтвердила информацию о покупке венесульских активов «Роснефти», но не сообщила, какая именно компания купила их. Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил изданию, что решение прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», — сказал он, отказавшись от более подробных комментариев.





Опрошенные газетой эксперты считают, что покупателем или одним из участников сделки по бизнесу в Венесуэле может быть «Роснефтегаз». Они поясняют, что предприятие на 100% принадлежит правительству, и только эта госкомпания может расплатиться акциями «Роснефти». Сейчас у «Роснефтегаза» 50% + 1 акция «Роснефти», еще 19,75% акций — у британской BP, 18,93% — у катарской QH Oil Investments LLC, одна акция — у Росимущества. Таким образом, если именно «Роснефтегаз» перечислит «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью», сообщает издание.





Старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов считает, что «Роснефтегаз» может быть покупателем — с его баланса ушли акции «Роснефти» в оплату венесуэльских активов. Он отметил, что в таком случае риски из-за санкций США сохранятся, потому что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также возглавляет совет директоров «Роснефтегаза». Суверов также предположил, что покупателем могла стать другая компания, принадлежащая кабмину и не связанная с «Роснефтью», а расплатился за сделку «Роснефтегаз».





Государство сохранит контроль над «Роснефтью» через 40%-ный пакет, принадлежащий «Роснефтегазу», и эти 9,6% акций, которые будут оставаться на балансе «Роснефти», считает эксперт.





Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 28 марта сообщил, что компания рассчитывает на снятие санкций США после продажи венесуэльских активов.