Регионы вслед за Москвой ужесточают режим карантина

Российские регионы вслед за столицей вводят у себя режим карантина, после того как вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех горожан самоизолироваться. Утром 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы ввести у себя меры аналогичные московским. Несколько областей и республик поспешили объявить об усилении режима противодействия распространению коронавируса.





«Сейчас областной штаб [по борьбе с коронавирусом] будет изучать рекомендации правительства. Брифинг, который губернатор давал утром [на котором глава региона заявил, что нужно дождаться опыта организации карантина в Москве], он был до заявления правительства. Поэтому мы сейчас будем изучать и рассматривать дополнительные рекомендации», — сообщили Daily Storm в пресс-службе правительства Челябинской области.





В пресс-службе региона допустили ужесточение карантина по московскому образцу: «Точно ответить не можем, но рассматривать будем».





В Мурманской области оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции распорядился ввести в регионе режим самоизоляции.





«С 12:00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в решении штаба.





Выход на улицу разрешен только по следующим причинам: работа, поход в ближайшие магазин или аптеку, вынос мусора, обращение в больницу за экстренной помощью, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома. Также закрыты для въезда ряд населенных пунктов.





30 марта в Башкирии на совещании регионального правительства глава республики Радий Хабиров объявил об усилении режима. «Пришло поручение правительства РФ о введении режима самоизоляции в регионах. Сегодня днем соберемся в составе правительства и устроим мозговой штурм, а глав муниципалитетов собираю вечером для обсуждения вопроса. Начинайте готовить средства и ресурсы для перехода граждан на самоизоляцию. Прошу четко выполнять все решения, которые мы здесь принимаем», — сказал Хабиров.





В столице Башкирии Уфе еще в воскресенье, 29 марта, власти разогнали жаривших шашлыки отдыхавших: «Сотрудники администрации Советского района, центра общественной безопасности, отдела полиции №10 и учебного лесопарка ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» были вынуждены попросить гостей покинуть данную территорию. В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок».





Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Согласно указанию градоначальника, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине или лекарств в аптеке. Аналогичный режим ввели в Подмосковье.





На следующий день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия региональных властей уже дают положительный результат.





По состоянию на вечер 29 марта в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Скончались девять человек, выздоровели — 59.