Пьяный житель Подольска угнал карету скорой и протаранил машину полиции

В Подольске пьяный местный житель угнал карету скорой помощи. Увидев полицейских, мужчина протаранил их автомобиль, после чего попытался сбежать. Правоохранители поймали угонщика. В результате инцидента никто не пострадал.





«Автомобиль Подольской подстанции скорой медицинской помощи украли из гаражного бокса ночью 30 марта. Через некоторое время сотрудники ДПС нашли машину в тупике на улице Федорова», — рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.





По его словам, при виде полицейских угонщик закрылся в «газели» и на просьбы выйти из машины не реагировал. Позднее он въехал в служебный автомобиль ДПС, смяв капот, передний бампер и разбив фару. Когда подольчанин направил карету скорой в сторону правоохранителей, они открыли огонь и прострелили несколько колес.





После этого мужчина вышел из машины и бросился бежать, однако погоня длилась недолго. Нарушителя спокойствия задержали и доставили на медицинское освидетельствование, которое показало, что угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция проводит служебную проверку, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении дела.