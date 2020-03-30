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Власти выделят более 38 миллиардов рублей на допместа в больницах и машины скорой помощи
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Власти выделят более 38 миллиардов рублей на допместа в больницах и машины скорой помощи

На 5,2 миллиарда рублей купят около 1200 авто, остальные средства направят на организацию койко-мест

На 5,2 миллиарда рублей купят около 1200 авто, остальные средства направят на организацию койко-мест Фото: © GLOBAL LOOK press / Alexander Rekun
Фото: © GLOBAL LOOK press / Alexander Rekun

Правительство выделит 5,2 миллиарда рублей на покупку в регионы около 1200 автомобилей скорой помощи, еще 33,4 миллиарда направят в 77 регионов на создание дополнительных мест в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса, а также на медицинское оборудование. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.


«Мы сегодня выделим дотации в размере 33,4 миллиарда рублей 77 регионам, эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем», — цитирует Мишустина ТАСС.


Премьер также поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом исключить новые случаи проникновения болезни из-за рубежа. По этой теме пройдет заседание штаба 30 марта, добавил он.


На заседании президиума мэр Москвы Сергей Собянин предложил привлекать частные клиники для борьбы с коронавирусом. «Я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь», — обратился он к главе кабмина.


Собянин также напомнил, что к концу недели в столице начнет работать информационная система, которая позволит контролировать передвижение граждан и вводить санкции в отношении нарушителей режима самоизоляции. По его информации, около 20% жителей Москвы проигнорировали призывы оставаться дома. 


Мишустин поручил мэру столицы провести селекторное совещание с главами регионов о введении ограничительных мер по московскому примеру. «Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы снизить заболеваемость», — подчеркнул премьер.


По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировали 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. Выздоровели 66 человек, жертвами заболевания стали девять граждан. За последние сутки число заражений выросло на 302 случая, из них 212 — в Москве.


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#скорая помощь #коронавирус #covid-19 #правительство #мишустин
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