В Крыму возбудили уголовное дело за заражение коронавирусом

В Крыму возбуждено уголовное дело против местного жителя, нарушившего режим самоизоляции и заразившего коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра. Об этом сообщил замглавы полиции МВД республики Александр Смаглин. Материалы по разносчику коронавируса в ведомство передал Роспотребнадзор. С предложением возбудить уголовное дело по факту первого заражения COVID-19 в Крыму человеком, который нарушил режим самоизоляции, выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Вчера [29 марта] уже возбуждено уголовное дело в отношении лица [гражданина], который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — цитирует «Крыминформ» Смаглина.
Материалы для возбуждения уголовного дела в МВД были переданы межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму. «Это первый незавозной случай заболевания в Крыму», — сказала в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению инфекции глава регионального отделения ведомства Наталья Пеньковская. По ее словам, сотрудник медицинского центра заразился коронавирусом после осмотра заболевшего, который, вопреки требованию соблюдать режим самоизоляции, пришел в медучреждение.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от МВД и прокуратуры возбудить уголовное дело против жителя республики, нарушившего режим самоизоляции. «Человек самоизоляцию не соблюдал, нарушал правила карантина, из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело», — заявил он.
Ранее в пресс-службе МВД по региону сообщили о проведении сотрудниками полиции мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Правоохранители совместно с представителями Роспотребнадзора проверяют, как соблюдаются карантинные мероприятия и режим самоизоляции.
По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России на режиме самоизоляции находится около 737 тысяч россиян. Контроль за его соблюдением осуществляют сотрудники ведомства вместе с представителями МВД. Несмотря на это, пациенты сбегают из-под карантина по коронавирусу. Так, в феврале из Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушла женщина, которая должна была пройти 14-дневный карантин после возвращения из Китая. Кроме того, пациенты сбегали с карантина из подмосковного медцентра в Коммунарке и больницы в Мурманске.
Нарушителям режима самоизоляции или карантина грозит ответственность, предусмотренная статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно- эпидемиологических правил). За нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил, если это привело к массовому заражению людей, могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то нарушителю грозит до пяти лет заключения.
По состоянию на вечер 29 марта в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Скончались девять человек, выздоровели — 59.