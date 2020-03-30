В Крыму возбудили уголовное дело за заражение коронавирусом

В Крыму возбуждено уголовное дело против местного жителя, нарушившего режим самоизоляции и заразившего коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра. Об этом сообщил замглавы полиции МВД республики Александр Смаглин. Материалы по разносчику коронавируса в ведомство передал Роспотребнадзор. С предложением возбудить уголовное дело по факту первого заражения COVID-19 в Крыму человеком, который нарушил режим самоизоляции, выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов.





«Вчера [29 марта] уже возбуждено уголовное дело в отношении лица [гражданина], который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — цитирует «Крыминформ» Смаглина.





Материалы для возбуждения уголовного дела в МВД были переданы межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму. «Это первый незавозной случай заболевания в Крыму», — сказала в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению инфекции глава регионального отделения ведомства Наталья Пеньковская. По ее словам, сотрудник медицинского центра заразился коронавирусом после осмотра заболевшего, который, вопреки требованию соблюдать режим самоизоляции, пришел в медучреждение.