Правоохранители заинтересовались махинациями двух членов ЛДПР

27 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что три года назад обратился в МВД с требованием наказать мошенников, однако следователь не передает дело в суд: «По всей стране документы лежат у чиновников и они ждут, когда им заплатят. Это же можно ударить по рукам чиновникам? Мы в суд не можем передать уголовное дело. Московский следователь <…> держит у себя дело два года».





После этого МВД на своем сайте опубликовало комментарий относительно идущего расследования: «В августе 2018 года следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР. Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двоим сотрудникам аппарата ЛДПР».





На сайте МВД сообщается, что обвиняемые во время расследования требовали проведения очных ставок с сыном Владимира Жириновского — депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, так как, по их словам, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию.





«До октября 2019 года И.В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. В период с ноября 2019 года по январь 2020 года по уголовному делу были выполнены требования статей 215-217 УПК РФ. В январе 2020 года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО города Москвы в порядке статьи 220 УПК РФ, однако возвращено из-за вышеуказанных пробелов в расследовании, а также ввиду необходимости проведения еще одной судебно-бухгалтерской экспертизы», — говорится в комментарии МВД.





Ранее в ЛДПР поддержали требование губернатора Смоленской области, члена партии Алексея Островского уволить замглавы регионального департамента здравоохранения Кристину Рябкову. Сообщается, что она улетела в отпуск в разгар пандемии коронавируса. Игорь Лебедев заявил, что одобряет инициативу Островского, поскольку чиновница такого уровня не имела ни этического, ни морального права покидать рабочее место при непростой эпидемиологической ситуации в стране.