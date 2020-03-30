Число заболевших коронавирусом в России достигло 1836 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве. За сутки полностью выздоровели 66 человек.





Граждане с подтвержденным COVID-19 посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, уточнили в оперштабе. Все эти поездки были совершены в последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. В данный момент проводится их лабораторное обследование.





В оперативном штабе отметили, что из 302 новых больных в РФ 212 — жители Москвы. В Республике Коми зафиксировано 15 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 8, Московской области — 7, Бурятии — 5, Архангельской области — 4. В Белгородской, Псковской и Кировской областях, а также в Дагестане — по три заболевших. По два — в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл и Красноярском крае. По одному новому случаю инфицирования COVID-19 выявили в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской и Новосибирской областях, Республике Калмыкия, Ставропольском и Алтайском крае.





Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице подтверждено 212 новых случаев заражения COVID-19. Среди них 17 детей и более 100 молодых людей от 18 до 40 лет. «Среди новых заболевших — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей», — уточняет оперативный штаб.