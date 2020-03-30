Коронавирус угрожает цивилизации: Медведев призвал россиян к ответственности за себя и близких

Гражданам нужно «не поддаваться панике», потому что для борьбы с распространением коронавируса «принимаются все необходимые меры», подчеркнул замглавы Совбеза. «Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить», — обратился он к медперсоналу.





«Мы должны быть готовы к разным сценариям развития: неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», — подчеркнул Медведев. Он напомнил, что это не первая эпидемия в истории человечества, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь.





По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Погибли девять человек, выздоровели — 69.



