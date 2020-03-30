Коронавирус угрожает цивилизации: Медведев призвал россиян к ответственности за себя и близких

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях обратился к россиянам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и призвал их к самодисциплине и «максимальной ответственности» за себя и близких. Пандемия угрожает каждому гражданину страны и всей цивилизации, подчеркнул он. Медведев отметил, что распространение болезни приведет к экономическим трудностям, добавив, что у России уже есть опыт их преодоления.
«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера, — заявил Медведев. — Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит,— это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации».
Гражданам нужно «не поддаваться панике», потому что для борьбы с распространением коронавируса «принимаются все необходимые меры», подчеркнул замглавы Совбеза. «Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить», — обратился он к медперсоналу.
«Мы должны быть готовы к разным сценариям развития: неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», — подчеркнул Медведев. Он напомнил, что это не первая эпидемия в истории человечества, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь.
По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Погибли девять человек, выздоровели — 69.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указаниям, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска. Отмечается, что больные коронавирусом москвичи будут получать лекарства от болезни бесплатно с доставкой на дом, а для потерявших работу будет введена особая стипендия.