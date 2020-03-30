Певец Игорь Николаев сообщил об отрицательном анализе на коронавирус

Николаев поблагодарил семью, друзей и коллег за беспокойство и слова поддержки. «Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным. Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие», — добавил он.





Игорь Николаев обратился в медицинский центр в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусной инфекцией, 26 марта. Telegram-канал «112» отмечал, что певец сдал анализы на COVID-19 и они предварительно оказались положительными.





По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье.