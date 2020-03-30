В МВД опровергли введение комендантского часа в Московской области

Полицейские сообщили гражданам в нескольких городах Московской области недостоверную информацию о введении комендантского часа, в их отношении начали служебную проверку. Об этом заявила начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Татьяна Петрова. Вечером 29 марта жители Подмосковья сняли на видео, как полиция по громкоговорителю предупреждала о введении таких ограничений.





«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки. На территории Московской области комендантский час не вводился», — цитирует представителя МВД ТАСС. Полицейские должны были проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции, заявила она.





Вечером 29 марта жители Подмосковья поделились видео, на которых полицейские по громкоговорителю сообщают о введении комендантского часа: «Уважаемые граждане! В Московской области введен комендантский час! С 20 часов вечера до 8 часов утра все должны находиться у себя дома».