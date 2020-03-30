В МВД опровергли введение комендантского часа в Московской области

Полицейские сообщили гражданам в нескольких городах Московской области недостоверную информацию о введении комендантского часа, в их отношении начали служебную проверку. Об этом заявила начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Татьяна Петрова. Вечером 29 марта жители Подмосковья сняли на видео, как полиция по громкоговорителю предупреждала о введении таких ограничений.
«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки. На территории Московской области комендантский час не вводился», — цитирует представителя МВД ТАСС. Полицейские должны были проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции, заявила она.
Вечером 29 марта жители Подмосковья поделились видео, на которых полицейские по громкоговорителю сообщают о введении комендантского часа: «Уважаемые граждане! В Московской области введен комендантский час! С 20 часов вечера до 8 часов утра все должны находиться у себя дома».
30 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители региона, потерявшие работу из-за коронавирусной инфекции, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей. По его словам, компенсации будут начисляться тем, кто проработал в 2020 году не менее 60 дней и не был уволен за дисциплинарный проступок. Он также заверил, что пока не планируется введение специальных пропусков для тех, кто работает.
По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указаниям, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска. Отмечается, что больные коронавирусом москвичи будут получать лекарства от болезни бесплатно с доставкой на дом, а для потерявших работу будет введена особая стипендия.