Губернатор Подмосковья рассказал о выплатах потерявшим работу из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья отметил, что при этом неважно, работал человек с записью в трудовой книжке или по договору. «Если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», — подчеркнул он.





Вечером 29 марта Андрей Воробьев ввел в Подмосковье дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, жителям области запрещено покидать свои дома за исключением некоторых случаев. Среди них: обращение за медицинской помощью, покупки продуктов в ближайшем магазине, а также тем гражданам, кто обязан ходить на работу и не может работать удаленно. В связи с ужесточением режима изоляции губернатор обратился к жителям Подмосковья с разъяснениями новых ограничений.





«К сожалению, ситуация за последние дни показывает, что рост до сих пор есть. В Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Мы занимаемся тем, чтобы система здравоохранения была мобилизована и готова. Мы не должны допустить, чтобы у нас появились тяжелые и средней тяжести случаи», — цитирует телеканал «360» Воробьева.





Губернатор посетовал, что несмотря на введенные подмосковными властями усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, многие жители области их не соблюдают. «Сегодня [29 марта] с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — добавил он.





По состоянию на вечер 29 марта, в России количество случаев заражения СOVID-19 увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Из больных погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указаниям, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупки продуктов в ближайшем магазине. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска. Отмечается, что больные коронавирусом москвичи будут получать лекарства от болезни бесплатно с доставкой на дом, а для потерявших работу будет введена особая стипендия.