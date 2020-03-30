В РАН раскрыли подробности разработки препаратов для лечения COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук (РАН) разработаны три лекарственных препарата, которые могут быть использоваться для лечения коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. По его словам, два препарата готовы для передачи на клинические испытания, а третий находится на стадии регистрации.





Первый потенциальный препарат для лечения COVID-19 — триазавирин. Его начали разрабатывать несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН, отметил Чехонин. На сегодняшний день готова ингаляционная форма препарата, который может использоваться для лечения респираторной вирусной инфекции. «Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции», — сказал ученый.





Второй препарат представляет собой синтез противовирусного препарата фавипиравир, ранее созданного в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, к которым относится COVID-19. Третий — фортепрен, созданный на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии. Препарат сделан на основе лекарства фоспренил, который применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных.





По словам Чехонина, первые два препарата готовы для передачи на клинические испытания, а третий находится на стадии регистрации и «может быть передан на испытания его возможной активности в отношении COVID-19». Ученый также отметил, что эти препараты заинтересовали Минздрав РФ и стали приоритетом в работе химических «подразделений» РАН и Минобрнауки.