Трамп назвал возможную гибель 200 тысяч американцев от COVID-19 «хорошей работой»

Президент США Дональд Трамп назвал гибель 200 тысяч американцев от коронавирусной инфекции «хорошей работой». По его словам, если бы американские власти не принимали никаких мер, то число смертей могло превысить 2,2 миллиона. Глава Белого дома считает, что пик смертности от COVID-19 наступит в течение двух недель, а страна начнет восстанавливаться от пандемии после 1 июня.
«Подумайте об этой цифре: 2,2 миллиона человек могли бы погибнуть, если бы мы [власти] ничего не делали, — сказал Трамп в ходе пресс-конференции. — Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тысяч человек, то, хоть это и ужасная цифра... это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу».
По мнению Трампа, пик смертности в США от COVID-19 наступит в течение двух недель. «Хуже всего будет провозгласить победу [над коронавирусом] прежде, чем она будет одержана. В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [медиков]», — добавил американский лидер.
Глава Белого дома продлил до 30 апреля действия санитарных ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Трамп указал, что чем четче американцы будут следовать рекомендациям медиков, тем быстрее «этот кошмар закончится».
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 715 тысяч человек, погибших — 33,6 тысяч. В США зарегистрировано более 136 тысяч случаев заражения. Умерли 2,4 тысяч человек.
По данным российских властей на вечер 29 марта, количество случаев заражения СOVID-19 в стране увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Из больных погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, в том числе для обращения за медпомощью, покупки продуктов в ближайшем магазине, а также тем гражданам, кто обязан ходить на работу и не может работать удаленно. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.