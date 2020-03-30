Трамп назвал возможную гибель 200 тысяч американцев от COVID-19 «хорошей работой»

По мнению Трампа, пик смертности в США от COVID-19 наступит в течение двух недель. «Хуже всего будет провозгласить победу [над коронавирусом] прежде, чем она будет одержана. В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [медиков]», — добавил американский лидер.





Глава Белого дома продлил до 30 апреля действия санитарных ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Трамп указал, что чем четче американцы будут следовать рекомендациям медиков, тем быстрее «этот кошмар закончится».





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 715 тысяч человек, погибших — 33,6 тысяч. В США зарегистрировано более 136 тысяч случаев заражения. Умерли 2,4 тысяч человек.





По данным российских властей на вечер 29 марта, количество случаев заражения СOVID-19 в стране увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Из больных погибли девять человек, выздоровели — 59. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, в том числе для обращения за медпомощью, покупки продуктов в ближайшем магазине, а также тем гражданам, кто обязан ходить на работу и не может работать удаленно. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.