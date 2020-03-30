Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в утвержденный 28 марта перечень товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в течение нерабочей недели. Новый список состоит из 23 позиций непродовольственных товаров. Об этом сообщается в распоряжении кабинета министров. Документ конкретизирует ряд позиций. В частности, из пункта «детские товары» предыдущей версии отдельно выделены подгузники, пленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.





«Утвердить прилагаемый рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости (далее - перечень). — говорится в распоряжении правительства. — Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории».





В новом перечне товаров первой необходимости конкретизирован список санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Теперь в него входят медицинская маска, сухие и влажные салфетки, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Отдельным пунктом в списке отмечен стиральный порошок.





После внесения изменений в утвержденный правительством 28 марта список товаров первой необходимости из него исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ, автозапчасти, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения товаров и пожаротушения, электрооборудование, кабельная продукция, оптическая и компьютерное оборудование, очки и линзы, а также предметы садово-огородные и инвентарь. Бензин, дизельное топливо и газ, ранее объединенные в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями.





Распоряжение правительства принято во исполнение указа президента от 25 марта «Об объявлении в РФ нерабочих дней», а также необходимости предупреждения распространения на территории страны новой коронавирусной инфекции.





29 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить пособие по безработице до МРОТ, направить ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные выплаты в ближайшее время и подготовить изменения по кредитным каникулам для граждан и по отсрочке уплаты налогов для бизнеса. С 1 апреля кабинет министров должен будет регулярно докладывать главе государства об экономической ситуации в стране. Кроме того, к 15 апреля ЦБ и кабмину необходимо будет разработать план действий по поддержке кредитования реального сектора экономики.