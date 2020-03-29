В мэрии Москвы назвали ограничения передвижения направленными на безответственных горожан

Ограничения на передвижение, введенные властями Москвы с 30 марта, стали ответом мэрии на безответственное поведение граждан во время эпидемии коронавируса, говорится в комментарии градоначальника Сергея Собянина к указу. Глава столицы подчеркнул, что новые меры позволяют горожанам поддерживать нормальную жизнь — передвигаться по городу в автомобилях, выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев. Отмечается, что в ближайшие дни в Москве появится система контроля за тем, не нарушает ли гражданин ограничения.





«Решения, принятые президентом и правительством России, правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-2019. <...> Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали», — отметил градоначальник столицы.





Он подчеркнул, что после введения ограничений будет допустимо выходить из дома во всех случаях, которые необходимы для нормальной жизни, включая прогулки с питомцами возле дома и поход за продуктами. Работу продолжат в штатном режиме сервисы доставки. Кроме того, указ никак не ограничивает передвижение по городу в автомобилях, а также не запрещает приезжать в столицу или покидать ее.





Собянин уточнил, что в ближайшее время меры по контролю за передвижением горожан будут усиливаться. Отдельным указом будет введен спецпропуск, по которому можно будет передвигаться по городу без ограничений. На данный момент спецпропуск не требуется.





Также глава города заявил, что вскоре в Москве начнет действовать «умная система контроля». «Медуза» со ссылкой на источник сообщает, что жителям столицы предпишут зарегистрироваться на сайте градоначальника, чтобы получить QR-код, который и будет служить пропуском на выход из дома. Коды смогут проверять полицейские, чтобы удостовериться, что человек не слишком далеко отошел от дома. По информации издания, за нарушение режима ограничений будут грозить административные штрафы.





Ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы побудить граждан оставаться дома, уменьшить социальные контакты и снизить для всех россиян риск заражения коронавирусом нового типа. Несмотря на угрозу, некоторые россияне, в том числе и в Москве, в первые дни выходных начали собираться в парках на шашлыки, о чем сообщил телеканал НТВ.