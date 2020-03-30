Песков: Мэр Москвы согласовал с Кремлем введенный в столице режим изоляции

Мэр Москвы согласовывал режим самоизоляции, введенный 29 марта в столице, с федеральными властями. Также в Кремле считают введенные меры адекватными ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





«Разумеется, любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в тесной координации и с федеральными властями, и <...> с главой государства. Тем более Сергей Семенович [Собянин] возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию», — заявил журналистам Песков.





Также он обратил внимание на то, что ситуация крайне серьезная и к ней нужно относиться ответственно.





«Меры, которые принимают власти Москвы и Подмосковья, и меры, которые рекомендованы всем остальным субъектам, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом», — отметил он.





Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию градоначальника, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия уже дают положительный результат.