Япония и МОК определились с датой проведения Олимпиады в 2021 году

Японские власти и Международный олимпийский комитет (МОК) приняли решение провести летние Олимпийские игры в Токио 23 июля 2021 года. Паралимпиада стартует на день позже — 24 июля 2021 года. Олимпийские игры в 2020 году в Токио были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.





Информацию о новой дате проведения Олимпиады в Токио со ссылкой на источники сообщают японский телеканал NHK, газета Asahi и издание The New York Times. Завершится Олимпиада 8 августа, а Паралимпийские игры — 5 сентября 2021 года.





Журналисты отмечают, что решение о проведении соревнований в июле 2021 года было принято оргкомитетом Олимпийских игр в Японии «Токио-2020», японскими властями и руководством МОК. Предполагается, что официально стороны о новой дате объявят в ближайшее время.





24 марта стало известно, что Токио и МОК договорились перенести на 2021 год летние Олимпийские игры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Название Олимпиады останется прежним — «Токио-2020».





Несмотря на то что вопрос о переносе Олимпиады в Токио в 2020 году из-за ситуации с COVID-19 не раз обсуждался с МОК, комитет долгое время противился этому, потому что хотел избежать крупных финансовых потерь. Япония, как пишет ТАСС, потратила на подготовку к международным соревнованиям более 12 миллиардов долларов, а перенос Олимпиады обошелся рекламодателям более чем в миллиард долларов.





23 марта японский премьер-министр Синдзо Абэ во время выступления в парламенте Японии заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не позволяет провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Он заявил, что обсудит этот вопрос с главой МОК Томасом Бахом.