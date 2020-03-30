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Жена пилота Ярошенко рассказала о коронавирусе в американской тюрьме, где содержится ее муж
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Жена пилота Ярошенко рассказала о коронавирусе в американской тюрьме, где содержится ее муж

Ранее она сообщила, что ее муж заболел ОРВИ

Жена российского пилота Константина Ярошенко Виктория сообщила, что блоки тюрьмы, где содержится россиянин, закрыты на карантин из-за коронавируса. Супруга летчика опасается распространения коронавируса по всей тюрьме. Ранее она рассказала, что ее супруг после нескольких недель болезни смог попасть в санчасть, где ему диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).


«В тюрьме уже есть подтвержденные случаи заражения, один из блоков полностью изолирован, тот, в котором сидит Константин, находится на карантине. Они и в столовую есть не ходят, еду им доставляют прям в блоки, выходы на улицу на прогулку также запрещены», — рассказала Виктория Ярошенко «Интерфаксу».


29 марта Виктория Ярошенко сообщила, что заболевание ОРВИ у ее мужа проходит без осложнений. «Костя более или менее. Протекает нормально, температуры под 40 нет. Горло, нос — как у всех. Сегодня вроде бы вызывают в санчасть», — рассказывала она ТАСС.


26 марта стало известно, что россиянин заболел, предположительно, ОРВИ. Защита Ярошенко заявила, что подаст прошение в американский суд о его освобождении из-за ситуации с коронавирусом.


В середине марта Следственный комитет России подтвердил, что расследование уголовного дела в отношении спецслужб США и Либерии, подозреваемых в похищении Константина Ярошенко, возобновлено. Ярошенко задержали 28 мая 2010 года в Либерии и через некоторое время переправили в США, где над ним состоялся суд. В 2011 году он был признан виновным в подготовке доставки крупной партии кокаина из Африки в США. Российский летчик получил 20 лет заключения. Своей вины он не признает. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре приговора.


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#сша #ярошенко #коронавирус #covid-19
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