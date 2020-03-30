Жена пилота Ярошенко рассказала о коронавирусе в американской тюрьме, где содержится ее муж

Жена российского пилота Константина Ярошенко Виктория сообщила, что блоки тюрьмы, где содержится россиянин, закрыты на карантин из-за коронавируса. Супруга летчика опасается распространения коронавируса по всей тюрьме. Ранее она рассказала, что ее супруг после нескольких недель болезни смог попасть в санчасть, где ему диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).





«В тюрьме уже есть подтвержденные случаи заражения, один из блоков полностью изолирован, тот, в котором сидит Константин, находится на карантине. Они и в столовую есть не ходят, еду им доставляют прям в блоки, выходы на улицу на прогулку также запрещены», — рассказала Виктория Ярошенко «Интерфаксу».





29 марта Виктория Ярошенко сообщила, что заболевание ОРВИ у ее мужа проходит без осложнений. «Костя более или менее. Протекает нормально, температуры под 40 нет. Горло, нос — как у всех. Сегодня вроде бы вызывают в санчасть», — рассказывала она ТАСС.





26 марта стало известно, что россиянин заболел, предположительно, ОРВИ. Защита Ярошенко заявила, что подаст прошение в американский суд о его освобождении из-за ситуации с коронавирусом.



