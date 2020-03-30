Ни людей, ни пробок: москвичи прислушались к совету Собянина

После объявления мэром Москвы Сергеем Собяниным о всеобщем режиме изоляции, который действует с 30 марта и касается всех жителей независимо от возраста, столичные улицы и дороги стали непривычно осиротевшими. Вместо пробок на МКАД и непрекращающегося людского потока сейчас наблюдается пустота. Корреспондент Daily Storm запечатлел, как изменил жизнь Москвы и ее жителей COVID-19. На кадрах видно, что общество услышало призыв властей «пересидеть» пандемию дома. Большинство москвичей перешли на дистанционный режим работы, а загруженность общественного транспорта, по данным столичного дептранса, снизилась более чем на 40%.
В ближайшее время ситуация с численностью людей и машин в Москве не изменится. Более того, как отметил Собянин, власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе. К концу недели они смогут полностью его обеспечить с помощью IT-систем, заверил градоначальник. В будущем для передвижения по столице до отмены ограничений будет нужен специальный пропуск, о виде и порядке получения которого объявят отдельно.
Вводимые меры самоизоляции необходимы для борьбы с распространением коронавируса, подчеркнул Собянин. Уточняется, что уважительных причин выйти из дома имеется пять: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; чтобы выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.
Отмечается, что в Москве поддержат граждан, соблюдающих режим изоляции. Больные COVID-19 в легкой форме и лечащиеся на дому получат лекарство бесплатно и с доставкой. Власти автоматически продлят на девять дней проездные для москвичей, которые не будут ими пользоваться с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, для потерявших работу из-за эпидемии будет введена стипендия в 19 500 рублей в месяц и другие меры, о которых будет объявлено позже.
Ранее в столице закрыли парки, по громкоговорителям граждан призывали оставаться дома. Городские службы оградили спортивные и детские площадки вблизи зеленых зон города, а также разослали москвичам оповещения с призывами не покидать жилищ и избегать лишних контактов.
С 28 марта по 5 апреля, согласно указу Собянина, в столице ограничена работа кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.
Глава правительства Михаил Мишустин назвал инициативы мэра Москвы Собянина по ограничению передвижения граждан логичными. В Кремле также считают введенные меры адекватными и соответствующими ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мишустин также заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Премьер-министр отметил, что предпринимаемые усилия уже дают положительные результаты.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.