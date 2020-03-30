Ни людей, ни пробок: москвичи прислушались к совету Собянина

Отмечается, что в Москве поддержат граждан, соблюдающих режим изоляции. Больные COVID-19 в легкой форме и лечащиеся на дому получат лекарство бесплатно и с доставкой. Власти автоматически продлят на девять дней проездные для москвичей, которые не будут ими пользоваться с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, для потерявших работу из-за эпидемии будет введена стипендия в 19 500 рублей в месяц и другие меры, о которых будет объявлено позже.





Ранее в столице закрыли парки, по громкоговорителям граждан призывали оставаться дома. Городские службы оградили спортивные и детские площадки вблизи зеленых зон города, а также разослали москвичам оповещения с призывами не покидать жилищ и избегать лишних контактов.





С 28 марта по 5 апреля, согласно указу Собянина, в столице ограничена работа кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





Глава правительства Михаил Мишустин назвал инициативы мэра Москвы Собянина по ограничению передвижения граждан логичными. В Кремле также считают введенные меры адекватными и соответствующими ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мишустин также заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Премьер-министр отметил, что предпринимаемые усилия уже дают положительные результаты.





Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.