Стоимость российской нефти марки Urals опустилась до минимума 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы на торгах 27 марта снизились до 16,2 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с июня 1999 года. Давление на котировки оказало снижение цены североморской нефти сорта Brent на мировых рынках, окончание действия сделки ОПЕК+, а также увеличение запланированных в апреле отгрузок российского сорта из портов.
По итогам прошлой недели нефть Urals подешевела в Северо-Западной Европе на 5,51 доллара за баррель, пишет Argus Media. Скидка на российский сорт нефти относительно североморской марки Brent увеличилась на 1,25 доллара и достигла 4,75 доллара за баррель при поставке из порта Роттердам на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight), что стало максимальным значением дисконта с июня 2008 года.
Партии российского сорта по 80 тысяч тонн с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на 4,26 доллара за баррель — до 18,45 доллара при поставке из итальянского порта Аугуста на условиях CIF.
Поставки на условиях CIF означают, что продавец выполнил поставку, когда товар погружен на транспортное средство в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахта или транспортные расходы, а также стоимость страховки при перевозке.
Цена на морские партии Urals снизилась за прошедшую неделю на фоне информации об увеличении планируемых отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России, завершением действия сделки ОПЕК+, а также сократившимся спросом на многие нефтепродукты в мире из-за снижения экономической активности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. «Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки», — отмечает агентство.
На азиатских торгах 30 марта цена техасской нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов за баррель, сформировав в моменте минимум на уровне 19,92 доллара. Североморский сорт Brent достиг сегодня минимальной отметки на уровне 23,06 доллара за баррель. Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин отметил, что 25 долларов за баррель — неприятно, но не является катастрофой для России.
Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также последствий распространения коронавирусной инфекции. После объявления Саудовской Аравией снижения цен на свои фьючерсы стоимость фьючерсов на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Несколько недель североморский сорт держался на этом уровне, а затем продолжил снижение.