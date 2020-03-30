Стоимость российской нефти марки Urals опустилась до минимума 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы на торгах 27 марта снизились до 16,2 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень с июня 1999 года. Давление на котировки оказало снижение цены североморской нефти сорта Brent на мировых рынках, окончание действия сделки ОПЕК+, а также увеличение запланированных в апреле отгрузок российского сорта из портов.





По итогам прошлой недели нефть Urals подешевела в Северо-Западной Европе на 5,51 доллара за баррель, пишет Argus Media. Скидка на российский сорт нефти относительно североморской марки Brent увеличилась на 1,25 доллара и достигла 4,75 доллара за баррель при поставке из порта Роттердам на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight), что стало максимальным значением дисконта с июня 2008 года.





Партии российского сорта по 80 тысяч тонн с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на 4,26 доллара за баррель — до 18,45 доллара при поставке из итальянского порта Аугуста на условиях CIF.





Поставки на условиях CIF означают, что продавец выполнил поставку, когда товар погружен на транспортное средство в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахта или транспортные расходы, а также стоимость страховки при перевозке.





Цена на морские партии Urals снизилась за прошедшую неделю на фоне информации об увеличении планируемых отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России, завершением действия сделки ОПЕК+, а также сократившимся спросом на многие нефтепродукты в мире из-за снижения экономической активности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. «Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки», — отмечает агентство.