Росавиация установила приоритеты эвакуации граждан из-за границы

Из-за границы в Россию на спецрейсах в первую очередь будут вывозить тех граждан РФ, которые оказались в других странах после 1 января 2020 года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Он добавил, что наиболее нуждающихся в эвакуации (в связи с ситуацией вокруг COVID-19) россиян и граждан стран СНГ уже эвакуировали.





«Первый приоритет заключается в том, что в первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года», — цитирует «Интерфакс» главу Росавиации.





«А те, кто давно находится в стране пребывания — на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство — и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в Россию, то это будет следующий приоритет», — пояснил Нерадько.





28 марта Министерство иностранных дел России сообщило, что с 20 по 27 марта из других стран вернулись более 133 тысяч россиян. Из них 13 273 человека были эвакуированы из тех государств, с которыми из-за распространения коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено.





30 марта глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что в последние дни на родину вернулись 155 россиян.





«В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну, сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня [31 марта] количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», — указал Дитрих.





28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 30 марта закрыть границу России. Запрет распространяется на автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Исключение делается для нескольких категорий граждан, включая жителей Калининградской области, едущих в другие регионы России, дипломатов и выезжающих на похороны родственников. Кроме того, отдельным документом был утвержден список товаров первой необходимости.





Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.