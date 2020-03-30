Путин потребовал пересчитать число аппаратов искусственной вентиляции легких

Президент России Владимир Путин потребовал провести инвентаризацию имеющихся в медицинских учреждениях страны аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Глава государства также поручил привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом.





«При лечении тяжелых осложнений, связанных с коронавирусом, крайне востребованны аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь также прошу провести инвентаризацию, — сказал Путин на совещании с полпредами в федеральных округах. — Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов».





Российский лидер подчеркнул, что нужно пополнять имеющийся резерв по аппаратам ИВЛ. При этом Путин обратил внимание на кадровый вопрос, поскольку «потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию». По словам Путина, на местах нужно организовать дополнительное обучение врачей работе с аппаратами ИВЛ. Глава государства также отметил, что в сложившейся ситуации дополнительная нагрузка «на профильных специалистов — пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи — серьезно возрастет», и поэтому их надо поддержать.





«Уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений, — обратился президент к полпредам. — Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений».





Кроме того, российский лидер потребовал, чтобы все выплаты медикам в связи с их особым режимом работы были «строго в срок». «Необходимые ресурсы для этого выделены», — отметил он. Путин высоко оценил деятельность отечественных специалистов, ведущих борьбу с коронавирусом. По мнению главы государства, российские врачи «проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину». «Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», — заявил президент.





Путин также призвал проводить без задержек регистрацию новых тест-систем по выявлению COVID-19: «Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, [нужно регистрировать тест-системы] не только российского, но и зарубежного образца». По словам главы государства, сейчас необходимо использовать все возможности, «а они есть».





Президент выразил мнение, что граждане не должны бояться проводимых кабмином мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, даже если кому-то они кажутся избыточными. Нарушение режима самоизоляции является «преступной халатностью», уверен Путин.





Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в РФ выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.