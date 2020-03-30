«Береженого бог бережет»: Путин призвал не бояться избыточных мер при борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что граждане не должны бояться проводимых правительством мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, даже если кому-то они кажутся избыточными. Он также призвал подготовить часть региональных больниц к приему заразившихся COVID-19.
«Нужно принимать все меры, даже если людям, непосвященным в проблему, они кажутся избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — заявил Путин.
По его словам, нужно, учитывая реальную готовность российских больниц и клиник, использовать все возможные ресурсы и силы, чтобы нарастить резерв коек для приема новых пациентов с COVID-19. Кроме того, нужно использовать опыт других стран при борьбе с коронавирусной инфекцией, уточнил Путин.
«Часть больниц придется полностью переформатировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их техникой, специалистами», — сказал глава государства.
Необходимо развернуть дополнительные центры диагностики в государственных и коммерческих организациях, сообщил Путин. Российский лидер указал, что в текущей ситуации крайне важную роль играет слаженная работа властей всех уровней, и добавил, что стране удалось на прошлой неделе «предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом».
«Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — отметил он.
Также российский президент поручил региональным властям соблюдать ограничительные меры, которые вводятся по всей стране, подчеркнув, что в текущей ситуации никто из чиновников не должен заниматься самоуспокоением. Именно объективное информирование людей о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, по мнению президента, является лучшим ответом на «дурацкие слухи и злонамеренные домыслы».
Кроме того, Путин раскритиковал спекулянтов, которые повышают цены на различные товары, пользуясь резонансом вокруг ситуации с COVID-19: «Наша страна — одна большая семья. Но и здесь в семье не без урода».
Российский лидер подчеркнул, что те регионы, которые не закрыли кинотеатры, торговые центры, ночные клубы и не соблюдают другие рекомендации правительства об ограничении массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции, «преступно халатны». Путин также напомнил, что те, кому больше 65 лет, должны оставаться дома.
Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании при координационном совете по борьбе с распространением COVID-19 коммуникационного центра, который будет выявлять и опровергать ложную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Также центр будет оповещать граждан о проводимой правительством работе в этой сфере и проводить мониторинг общественного мнения.
«Задачами коммуникационного центра являются <...> выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране», — говорится в документе.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в РФ выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.