«Береженого бог бережет»: Путин призвал не бояться избыточных мер при борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что граждане не должны бояться проводимых правительством мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, даже если кому-то они кажутся избыточными. Он также призвал подготовить часть региональных больниц к приему заразившихся COVID-19.



