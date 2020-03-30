В Грузии ввели карантин и комендантский час

Власти Грузии вводят с 31 марта комендантский час с 21:00 до 06:00 и полный запрет на использование общественного транспорта. На въездах в населенные пункты будут установлены военные блок-посты для контроля населения. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.





«Мы фактически объявляем всеобщий карантин, который начнется с завтрашнего утра, с 08:00 (07:00 мск). Этот карантин означает следующее: полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами», — заявил глава правительства.





Также премьер сообщил, что для наблюдения за административными границами и термоскрининга будут установлены контрольные пункты в следующих городах: Тбилиси, Батуми (Аджария), Кутаиси (край Имерети), Рустави (край Квемо-Картли), Поти, Зугдиди (край Самегрело — Верхняя Сванетия) и Гори (край Квемо-Картли). Для этого будут задействованы сотрудники МВД и Министерства обороны Грузии.





«С 21:00 до 06:00 (с 20:00 мск до 05:00 мск) запрещается передвижение на общественном транспорте и пешком в городах в масштабах страны. Фактически это означает, что <...> объявляется так называемый комендантский час», — добавил Гахария.





Запрещается собираться больше трех человек в любых местах, кроме магазинов и аптек, при этом требуется соблюдать общественную дистанцию. На предприятиях нормы безопасности будут определены отдельным документом. Также водители такси могут брать не более двух пассажиров на заднее сидение.





Ранее 29 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии коронавируса, и призвал население сделать все возможное, чтоб не допустить этого. Он привел в пример Италию, Испанию и Францию и сказал, что в Грузии может повториться подобная катастрофа.





21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении на территории страны режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Режим будет действовать до 21 апреля.