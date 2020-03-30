Госдума 31 марта примет в трех чтениях законы о поддержке бизнеса и наказании за нарушение карантина

Госдума 31 марта сразу в трех чтениях рассмотрит законопроекты о лишении свободы до семи лет или штрафах до двух миллионов рублей за нарушение карантина, а также о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он также заявил о необходимости соблюдения карантина россиянами вне зависимости от их чинов и званий.





Володин 30 марта провел совещание с главами профильных комитетов Госдумы — участниками подготовки законопроектов, которые направлены на поддержку и защиту граждан и малого и среднего бизнеса от негативных последствий пандемии коронавируса. По словам Володина, пленарное заседание 31 марта начнется на два часа раньше обычного — в 10:00. В совещании приняли участие председатель думского комитета по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.





«Планируется вынести на рассмотрение пакет законопроектов, направленных на оказание поддержки семьям с детьми, предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации, а также изменения в Уголовный Кодекс, ставящие своей целью повышение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, — сказал Володин. — Аналогичные изменения планируется внести и в КоАП. Также в целях поддержки малого и среднего предпринимательства будут рассмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс».





Председатель Госдумы отметил, что нужно «максимально использовать время» 31 марта, поскольку планируется, что за день «эти законопроекты пройдут и второе, и третье чтение». Законопроект о лишении свободы до семи лет или штрафах до двух миллионов рублей касается тех, кто «своим поведением безответственным может подвергнуть опасности жизнь наших граждан», пояснил Володин. Он напомнил, что соблюдать режим карантина должны все россияне: от рабочего до министра.





«Для нас важно, чтобы здесь не было ни чинов, ни должностей, не положения какого-то. Это требование, которое должны соблюдать все: вице-спикер, известный политик Толстой и рядовой гражданин, бизнесмен и рядовой рабочий, министр и учитель. Это касается всех, — резюмировал Володин. — Уважаемые друзья, хотелось бы, чтобы мы с вами прошли эти испытания, не потеряв никого, реально это в наших силах».





Он отметил, что Госдума на пленарном заседании также рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты, «предложенные правительством во исполнение решения президента о мерах поддержки нашего населения, малого и среднего бизнеса». Кроме того, 31 марта нижняя палата парламента планирует принять закон о праве кабмина вводить режим ЧС по всей стране, рассказал Володин: «Мы считаем правильным максимально предоставить полномочия правительству, регионам с тем, чтобы в этой непростой ситуации [пандемии коронавируса] органы исполнительной власти могли эффективно работать».





Президент России Владимир Путин 26 марта на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил, что правительством реализуется солидный пакет мер для поддержки предпринимателей. Путин также поддержал идею продления моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.





25 марта президент РФ предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%. Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных, отметил Путин. Президент выступил и за то, чтобы дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Он предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Это нужно, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ. Причем мера по снижению взносов нужна на долгосрочной основе, подчеркнул Путин. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что предложенные президентом идеи могут дать «предпринимателям глоток воздуха».