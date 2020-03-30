В Нидерландах в день рождения Ван Гога украли его картину из закрытого на карантин музея

По сведениям Daily Mail, преступники разбили стеклянную дверь музея и похитили картину. Несмотря на сработавшую сигнализацию, полиция не сумела их задержать по горячим следам.





Стоимость похищенного полотна не называется. До закрытия на карантин в музее проходила выставка под общим названием «Зеркало души». «Весенний сад» принадлежал музею города Гронинген и располагался в Ларене временно. В музее Singer Laren это была единственная картина, написанная Ван Гогом.





На полотне, созданном в 1884 году, изображен сад викария. Отец художника был протестантским священником, и сам Ван Гог некоторое время вел миссионерскую деятельность. Сотрудники музея расстроены и рассержены из-за случившегося.





27 января 2019 года из Третьяковской галереи в России была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кража была совершена на глазах у множества посетителей музея. Очевидцы рассказали, что вор так уверенно снял картину со стены и вынул ее из рамы, что его приняли за сотрудника галереи.





28 января 2019 года в МВД сообщили, что подозреваемый в краже картины Куинджи был задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, которого ранее арестовывали за хранение наркотиков. Сам Чуприков заявил, что кражей картины желал привлечь внимание президента РФ Владимира Путина, чтобы «поделиться с президентом идеями, как сделать жизнь в России лучше».