Суд арестовал обвиняемого в убийстве депутата из Подмосковья

Басманный суд Москвы арестовал еще одного причастного к убийству депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи. Обвиняемый - Максим Цыкалюк, по версии следствия, связан с криминальным авторитетом Олегом Шишкановым, которого считают заказчиком убийства подмосковного депутата.





«По версии следствия, он [Цыкалюк] связан с делом Олега Шишканова и обвиняется в причастности к убийству Сидоровой», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова, приводит ее слова ТАСС.





Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), участии в организованной преступной группировке (ст. 210 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ).





Татьяна Сидорова была депутатом Раменского ЗакСа, параллельно возглавляя компанию «Племзавод Раменское». В 2012 году Татьяна Сидорова, ее муж, сын и сестра пропали, а в их доме были найдены следы борьбы и кровь. В 2019 году останки ее семьи были найдены правоохранителями. Следствие считает, что причиной убийства семьи депутата стали разногласия по вопросам бизнеса с криминальным авторитетом Олегом Шишкановым (Шишканом). Также одной версией называют отказ передаче Шишканову земельных участков.





В июле 2019 года Олег Шишканов был задержан в связи с убийством Сидоровой. Во время задержания он просил силовиков быть с ним помягче из-за больной спины. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). На суде он заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений и вины не признает.





В середине августа 2018 года лидер люберецкой ОПГ, вор в законе Олег Медведев стал главой российского преступного мира. Он сменил на этом посту Захария Калашова (Шакро Молодого), отбывающего срок в колонии. По данным ряда изданий, переговоры о кандидатах шли с января 2017 года. В итоге победил Шишкан, и именно он получил право распоряжаться всероссийским «общаком», решать спорные вопросы, возникавшие между мафиозными кланами и отдельными ворами в законе.