Трамп заявил, что СССР в войне против Германии потерял 50 миллионов человек

«Не скажу, что наши отношения безупречны... Но Россия вместе с нами воевала во Второй мировой войне, они потеряли 50 миллионов человек [завышенная цифра]. Они были нашими партнерами, Германия была нашим врагом. А теперь Германия это такая «замечательная страна»... Теперь мы не разговариваем с Россией, а говорим с Германией», — сообщил Трамп журналистам.





«Я не говорю, что что-то не так. Я просто думаю, как так получилось, что мы говорим с одними, но не говорим с другими!» — задал риторический вопрос американский лидер.





По его словам, Германия, которая раньше была врагом, теперь получает торговые привилегии, а также платит в фонд НАТО меньше, чем нужно.





30 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого выразили большую озабоченность масштабом распространения COVID-19. Главы двух государств также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.





Путин и Трамп также обменялись мнениями по поводу текущего состояния мирового рынка нефти и договорились о консультациях на уровне министров энергетики России и США по этому поводу.





﻿Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также последствий распространения коронавирусной инфекции. После объявления Саудовской Аравией о снижении цен на свои фьючерсы стоимость фьючерсов на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Несколько недель цена на североморский сорт держалась на этом уровне, а затем продолжила падение.