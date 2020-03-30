Полиция Подмосковья по-новому стала призывать граждан к самоизоляции

В Московской области после публикации видео, где полицейские призывают граждан вернуться домой из-за «комендантского часа», для правоохранителей подготовили новый текст обращения к жителям региона. В нем указывается, что в Подмосковье введен режим повышенной готовности в рамках борьбы с COVID-19, а также напоминается об уголовной и административной ответственности за действия, связанные с нарушением режима самоизоляции.





«В Московской области введен особый режим борьбы с коронавирусом. Не покидайте свои дома без крайней необходимости. Берегите жизнь родных и близких. Их здоровье зависит от вашей дисциплины», — отмечается в тексте обращения к гражданам.





«Помните, что даже люди без симптомов могут переносить инфекцию. Несоблюдение этих правил влечет административную и уголовную ответственность», — говорится в нем.





Ранее 30 марта на оперативном совещании с руководством правоохранительных органов Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев призвал с пониманием отнестись к действиям полиции, которые ошибочно сообщили гражданам о комендантском часе.





«Прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые принимают больных. И знатокам юриспруденции — не спекулировать на этой теме», — сказал губернатор.





30 марта глава пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова заявила, что полицейские сообщили гражданам в нескольких городах Московской области недостоверную информацию о введении комендантского часа, в их отношении начали служебную проверку.





Вечером 29 марта жители Подмосковья поделились видео, на которых полицейские по громкоговорителю сообщают о введении комендантского часа: «Уважаемые граждане! В Московской области введен комендантский час! С 20 часов вечера до 8 часов утра все должны находиться у себя дома».



