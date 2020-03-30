Путин не стал переносить весенний призыв из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Всего в армию планируют призвать 135 тысяч человек. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыв не будет перенесен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а каждого призывника проверят на заражение COVID-19 перед отправкой в часть.





«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», — сообщается в тексте указа.





20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за ситуации с COVID-19. Он добавил, что солдатам был проведен тест на заражение коронавирусной инфекцией и заболевших обнаружено не было.





Шойгу также отметил, что все призывники будут проходить тестирование перед отправкой в свою часть, а военно-медицинские комиссии получат дополнительное оборудование и специалистов. Осенью 2019 года в армию было призвано около 132 тысяч человек, а весной того же года — 135 тысяч человек.





Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 1836 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. 66 человек выздоровели, девять скончались. Всего за последние сутки в РФ выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве.