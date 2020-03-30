Санкт-Петербург вслед за Москвой и еще 18 регионами ввел режим самоизоляции

Санкт-Петербург 30 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввел режим самоизоляции. Ранее в России такие режимы на своей территории ввели Москва и Подмосковье, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Рязанская, Свердловская, Саратовская и Ульяновская области, а также республики Татарстан, Адыгея, Марий Эл и Якутия.





Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, жители должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Граждане старше 65 лет до 14 апреля должны оставаться дома, остальным без крайней необходимости (например, медицинская помощь) покидать жилье не рекомендуется до 5 апреля. Для сотрудников предприятий и органов власти, а также сферы здравоохранения делается исключение.





Также власти приостановили до 1 июня бронирование мест в гостиницах, пансионатах, санаториях, детских лагерях и так далее. Кроме того, горожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра между друг другом, включая общественные места.





Вместе с тем правительство Санкт-Петербурга разрешает выгуливать собак и выносить мусор, но на расстояние не более 100 метров от своего дома. Все продукты и другие необходимые товары следует приобретать в ближайшем магазине.





Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию градоначальника, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об ужесточении ответственности за нарушения карантинных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Если парламент утвердит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), штрафы для физлиц составят до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до миллиона. Глава правительства подчеркнул, что предпринимаемые усилия уже дают положительный результат.