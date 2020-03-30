Главой контрразведки Великобритании назначили куратора дела Скрипалей

Новым руководителем британской контрразведывательной службы МИ-5 назначен офицер с 25-летним стажем Кен Маккалум, который в числе прочего возглавлял расследование по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля (и его дочери Юлии) нервно-паралитическим веществом «Новичок». Маккалум сменит на этом посту Эндрю Паркера, который в конце апреле уходит на пенсию.





Как сообщается на сайте пресс-службы правительства Великобритании, Маккалум (на текущий момент он заместитель Паркера) занимался, помимо дела о покушении на Скрипалей, вопросами, связанными с противодействием экстремизму в Северной Ирландии, безопасности Олимпиады-2012 (проводилась в Лондоне) и киберпреступностью.





Пост замглавы МИ-5 Маккалум занял в 2017 году. Эндрю Паркер руководил разведывательным ведомством с апреля 2013 года. По словам Маккалума, возглавить МИ-5 для него является огромной честью.





﻿Сергей и Юлия Скрипали в начале марта 2018 года в тяжелом состоянии были обнаружены в Солсбери. Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра Великобритании, заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.