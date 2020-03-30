В Подмосковье скончалась инфицированная коронавирусом пациентка

В Подмосковье скончалась 65-летняя пациентка, у которой был ранее выявлено заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по контролю за распространением COVID-19. При госпитализации у женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.





«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим, больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла 2019 году инфаркт», — цитирует ТАСС сообщение штаба.





Пациентке были оказаны все необходимые медицинские услуги, однако спасти ее не удалось из-за «осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний».





Ранее 30 марта стало известно, что в России умерли трое пациентов, зараженных коронавирусом. В Москве в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина, у которой был положительный тест на инфекцию. Сообщается, что у нее были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. Во Владимирской области умер житель Коврова, больной коронавирусной пневмонией. О смерти пациента от COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил губернатор города Александр Беглов.



