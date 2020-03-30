В Москве от коронавируса умерли еще четыре пациента

В Москве скончались еще четыре пациента, у которых ранее подтвердилось заражение COVID-19. Возраст умерших — от 76 до 86 лет, двое находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все четверо имели хронические заболевания.





«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба по мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией.





«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — добавили в штабе.





Ранее 30 марта в Подмосковье скончалась 65-летняя пациентка, у которой был ранее выявлено заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по контролю за распространением COVID-19. При госпитализации у женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.





Кроме того, ранее днем в Москве в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина, у которой был положительный тест на инфекцию, а во Владимирской области умер житель Коврова, зараженный COVID-19. Еще один пациент, также инфицированный коронавирусной инфекцией, скончался в Санкт-Петербурге.





﻿Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию градоначальника, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, включая обращение за медпомощью, покупку продуктов в ближайшем магазине. Аналогичный режим ввели и в Подмосковье. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска.