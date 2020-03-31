Трамп: Россия прислала США «очень-очень большой» самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия прислала в его страну «очень-очень большой» самолет с медицинскими принадлежностями в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава Белого дома отказался привести какие-либо подробности относительно объемов и содержимого российской помощи. Американский лидер назвал этот шаг «очень милым», добавив, что и другие страны, включая Китай, направили помощь США для борьбы с распространением нового типа коронавируса.
«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам что-то, я был очень удивлен, приятно удивлен», — сказал Трамп на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.
30 марта Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого выразили большую озабоченность масштабом распространения COVID-19. Главы двух государств также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в обращении к министрам торговли G20 заявил об уязвимости экономики страны из-за «чрезмерной зависимости» от стран, поставляющих дешевые медицинские товары. «К сожалению, мы, как и другие в этом кризисе, осознаем, что чрезмерная зависимость от других стран в поставках дешевой медицинской продукции создала стратегическую уязвимость нашей экономики», — сказал американский торгпред.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020-го объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее число заболевших в США превысило 160 тысяч, погибших — 2978. За последние сутки в стране зафиксирована смерть 502 инфицированных новым типом коронавируса. Выздоровели — 5644.