Трамп: Россия прислала США «очень-очень большой» самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия прислала в его страну «очень-очень большой» самолет с медицинскими принадлежностями в связи с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава Белого дома отказался привести какие-либо подробности относительно объемов и содержимого российской помощи. Американский лидер назвал этот шаг «очень милым», добавив, что и другие страны, включая Китай, направили помощь США для борьбы с распространением нового типа коронавируса.





«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам что-то, я был очень удивлен, приятно удивлен», — сказал Трамп на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.