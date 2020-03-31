Верховная рада разрешила продавать землю на Украине

Верховная Рада в ночь на 31 марта во втором чтении приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За документ проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. За принятием законопроекта непосредственно в зале заседаний наблюдал украинский президент Владимир Зеленский. Во время обсуждения он заявил, что без этого закона Международный валютный фонд (МФВ) отказывается предоставить стране очередной кредит. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала принятие документа «сдачей интересов Украины» международным спекулянтам.





За закон о введении на Украине рынка земли отдали голоса 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа», 23 представителя партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», 13 депутатов фракции «Голос», 12 — депутатская группа «Доверие» и пять внефракционных депутатов. Против законопроекта проголосовали партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина».





«Маски сброшены! Только что президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли! — написала Тимошенко на своей странице в Facebook. — Это было сделано по-воровски. Поздней ночью, во время эпидемии [коронавируса], когда люди не могут противостоять произволу, во время серьезного финансового кризиса».