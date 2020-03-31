Россию может «залить» дешевый импортный бензин

Рынок автомобильного топлива в России может оказаться под давлением импорта из Европы, Белоруссии и Китая, сообщает «Коммерсантъ». По оценкам издания, российский бензин стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6-8 тысяч рублей за тонну. При этом российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны из-за демпферной составляющей обратного акциза на нефть.





Демпфер был придуман, поясняет «Коммерсантъ», для сглаживания влияния колебаний мировых цен на нефть на стоимость топлива внутри страны. При высокой стоимости нефти в мире бюджет компенсирует российским нефтекомпаниям потери от продаж на внутреннем рынке по сравнению с экспортом, а при низкой все происходит наоборот — нефтяники платят в бюджет.





Эксперты считают, что демпфер не рассчитан на низкие цены на нефть и нуждается в корректировке. Однако в Минфине изданию заявили, что такой вариант сейчас не рассматривается. Источники газеты отмечают, что корректировка расчета демпферной составляющей — болезненная тема, поскольку приведет к сокращению бюджета, а денег в текущих условиях и так мало.





Гендиректор маркетинговой компании «Петромаркет» Иван Хомутов считает, что экономический импорт топлива в Россию выглядит безусловно выгодным, однако для этого существует ряд препятствий. По мнению эксперта, завозить топливо в страну можно железнодорожным транспортом из Финляндии, Китая и прибалтийских стран. Но наиболее реалистичным выглядит вариант завоза топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии, после получения ими российской беспошлинной нефти.





«Это очень плохой сценарий для российских НПЗ — они и так потеряют рынок из-за гарантированного снижения спроса на бензин в апреле-мае, так еще и столкнутся с неожиданной конкуренцией за российский рынок с зарубежными игроками», — прокомментировал изданию ситуацию Хомутов.