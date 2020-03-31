Россию может «залить» дешевый импортный бензин

Рынок автомобильного топлива в России может оказаться под давлением импорта из Европы, Белоруссии и Китая, сообщает «Коммерсантъ». По оценкам издания, российский бензин стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6-8 тысяч рублей за тонну. При этом российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны из-за демпферной составляющей обратного акциза на нефть.
Демпфер был придуман, поясняет «Коммерсантъ», для сглаживания влияния колебаний мировых цен на нефть на стоимость топлива внутри страны. При высокой стоимости нефти в мире бюджет компенсирует российским нефтекомпаниям потери от продаж на внутреннем рынке по сравнению с экспортом, а при низкой все происходит наоборот — нефтяники платят в бюджет.
Эксперты считают, что демпфер не рассчитан на низкие цены на нефть и нуждается в корректировке. Однако в Минфине изданию заявили, что такой вариант сейчас не рассматривается. Источники газеты отмечают, что корректировка расчета демпферной составляющей — болезненная тема, поскольку приведет к сокращению бюджета, а денег в текущих условиях и так мало.
Гендиректор маркетинговой компании «Петромаркет» Иван Хомутов считает, что экономический импорт топлива в Россию выглядит безусловно выгодным, однако для этого существует ряд препятствий. По мнению эксперта, завозить топливо в страну можно железнодорожным транспортом из Финляндии, Китая и прибалтийских стран. Но наиболее реалистичным выглядит вариант завоза топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии, после получения ими российской беспошлинной нефти.
«Это очень плохой сценарий для российских НПЗ — они и так потеряют рынок из-за гарантированного снижения спроса на бензин в апреле-мае, так еще и столкнутся с неожиданной конкуренцией за российский рынок с зарубежными игроками», — прокомментировал изданию ситуацию Хомутов.
В середине марта замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не изменятся на фоне обвала нефтяных котировок на мировых рынках. Ранее такую же точку зрения высказал глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, в стране предусмотрен специальный механизм, нивелирующий влияние изменения цен на нефть в мире на стоимость топлива для внутреннего рынка.
На торгах 27 марта стоимость российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились до 16,2 доллара за баррель. Давление на котировки оказало снижение цены североморской нефти сорта Brent на мировых рынках, окончание действия сделки ОПЕК+, а также увеличение запланированных в апреле отгрузок российского сорта из портов.
На азиатских торгах 30 марта цена техасской нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов за баррель, сформировав в моменте минимум на уровне 19,92 доллара. Североморский сорт Brent достигал минимальной отметки на уровне 23,06 доллара за баррель. Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также негативных последствий для мировой экономики распространения коронавирусной инфекции.