Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. В ведомстве отметили, что новый набор реагентов для выявления COVID-19 успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России.
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, — говорится в сообщении ведомства. — Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром)».
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что массовое тестирование является одним из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение COVID-19 в России. «Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их», — добавили в ведомстве.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Больше всего зараженных в США — 155 969, умерли от коронавируса 2978 человек. В Италии число заболевших достигло 101 739, в Испании — 85 195, Китае — 81 470, Германии — 63 929. В России число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 1836, выздоровели 66, скончались девять человек.