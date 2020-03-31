Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. В ведомстве отметили, что новый набор реагентов для выявления COVID-19 успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России.





«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, — говорится в сообщении ведомства. — Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром)».





В Роспотребнадзоре подчеркнули, что массовое тестирование является одним из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение COVID-19 в России. «Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их», — добавили в ведомстве.